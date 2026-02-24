Miguel Casado 24 FEB 2026 - 22:52h.

Ya son 12 los equipos clasificados para octavos de final

La Champions League sigue avanzando y ya son 12 los equipos clasificados para los octavos de final. Tras los cuatro primeros partidos disputados de los playoff, tan solo restan otros cuatro para completar el cuadro final de la competición.

Y uno de los equipos que se jugará el pase durante la tarde-noche del miércoles será el Real Madrid, que recibe al Benfica en el Santiago Bernabéu, donde defenderá la renta de un gol lograda en Da Luz.

Pero antes cabe repasar la clasificación de otro español, el Atlético de Madrid, que goleó al Brujas en el Metropolitano y ya está en la siguiente ronda.

Equipos ya clasificados para los octavos de final

Fueron ocho los equipos que accedieron a través de la fase regular a la ronda de octavos de final de la Champions League. En orden de la clasificación, son los siguientes:

Arsenal. Bayern de Múnich. Liverpool. Tottenham Hotspur. FC Barcelona. Chelsea. Sporting CP. Manchester City.

Junto a ellos, este martes se han clasificado otros cuatro:

Atlético de Madrid (tras eliminar al Brujas).

(tras eliminar al Brujas). Bodo Glimt (tras 'cargarse' al Inter de Milán).

(tras 'cargarse' al Inter de Milán). Newcastle (después de apear al Qarabag).

(después de apear al Qarabag). Bayer Leverkusen (después de deshacerse de Olympiacos).

Y este miércoles, otros ocho equipos se juegan los cuatro billetes restantes:

Atalanta - Borussia Dortmund (0-2 para los alemanes en la ida).

- (0-2 para los alemanes en la ida). Juventus - Galatasaray (2-5 para los turcos en la ida).

- (2-5 para los turcos en la ida). PSG - Mónaco (3-2 para los de Luis Enrique en la ida).

- (3-2 para los de Luis Enrique en la ida). Real Madrid - Benfica (1-0 para los blancos en la ida).

Cruces de octavos y posibles rivales de los equipos españoles

Con el nuevo formato de la UEFA Champions League, hasta el próximo viernes no conoceremos los cruces de octavos de final. Entonces, también quedará establecido el camino de todos los equipos hasta la final de Budapest el próximo 30 de mayo.

Solo los equipos que han llegado a través del playoff saben ya en qué ruta están encuadrados, así como sus posibles rivales.

Ruta azul de la Champions

Newcastle, que jugará contra Chelsea o Barcelona .

. Atlético de Madrid , que se enfrentará al Tottenham Hotspur o el Liverpool.

, que se enfrentará al Tottenham Hotspur o el Liverpool. Bodo Glimt, que se medirá al Manchester City o Sporting CP.

Bayer Leverkusen, que se verá las caras con Bayer de Múnich o Arsenal.

Ruta gris de la Champions