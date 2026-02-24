Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 10:26h.

La opción de ficharle por 65 millones se ha disipado

La gran cualidad de Marc Bernal con el Barcelona que ya explotó en La Masía

Compartir







Harry Kane es la promesa electoral de Xavi Villajoana si alcanza la presidencia del FC Barcelona. El candidato lanzó ese nombre afirmando que se habían establecido los primeros contactos y que sería una posibilidad real de fichaje si llegaba a ser el máximo mandatario barcelonista. Y es que al club ya le salió bien la operación de Robert Lewandowski, por lo que se plantearía repetirlo con el británico. Sin embargo, el propio jugador afirma que no sabe nada del Barça en sala de prensa. Del mismo modo, el Bayern Múnich ha decidido tomar medidas al respecto.

En este sentido, a Harry Kane le han preguntado por el supuesto interés del FC Barcelona en su fichaje. El delantero inglés, por su parte, ha afirmado que no sabe nada del tema: "No he oído nada de eso. Mi padre y mi hermano son los que se encargan de todo eso, pero no me han dicho nada. Estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy concentrado en esta temporada y en hacerlo bien con el Bayern", reflexiona. Eso sí, no le parece mal que se le vincule al conjunto barcelonista y deja una pequeña ventana abierta a la esperanza: "Me lo tomo como un cumplido".

El jugador, además, tenía una cláusula liberatoria que le permitiría salir del Bayern a cambio de 65 millones de euros. Sin embargo, esta posibilidad expiró el pasado mes de enero, por lo que a los barcelonistas se les cierra otra vía.

Por su parte, el Bayern Múnich ha decidido salir al paso de tanta rumorología y ha tomado una medida: plantear la renovación a Harry Kane. El delantero, cuyo vínculo con los bávaros expira el 30 de junio del 2027, estará a punto de cumplir 34 años para entonces. Sin embargo, todo apunta a que la edad no es un obstáculo para el club. Mucho menos, viendo sus números goleadores.

El Bayern Múnich quiere asegurarse la continuidad de Harry Kane

De este modo, el Bayern le presentará una oferta de renovación al delantero inglés para que siga vinculado a la entidad más allá del 2027. De este modo, el club no solo quiere asegurarse que el ariete continúe, sino también espantar posibles intereses, como este del candidato a la presidencia del FC Barcelona.

Así las cosas, sus números en el Bayern no tienen ningún tipo de discusión. Y es que ha logrado 128 goles y 31 asistencias en 132 partidos. Unos números que dejan muy claro que su rendimiento sigue siendo extraordinario, y seguiría siéndolo incluso si decreciesen ligeramente. Por lo tanto, el conjunto alemán no tiene ningún tipo de necesidad de desprenderse de un futbolista mientras sus piernas sean capaces de sostener su talento.

También cabe la posibilidad de que dichos contactos se hayan establecido, pero que el padre y el hermano de Harry Kane no se lo hayan comunicado al delantero para no descentrarle. Quién sabe. Habrá que esperar a que acaben las elecciones para saber quién se erige como presidente del Barcelona y, en caso de que sea Xavi Villajoana, ver si se hace real la llegada del delantero.