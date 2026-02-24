La gran cualidad de Marc Bernal con el Barcelona que ya explotó en La Masía

Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 08:59h.

Metió casi 300 goles en el fútbol base del Barcelona

Tote entiende el enfado de Lamine Yamal mientas que Raúl Varela cree que "da la sensación de niño caprichoso"

Marc Bernal se está destapando como un jugador con bastante sensibilidad de cara a la portería rival. El mediocentro, de apenas 18 años, debutó como goleador con el primer equipo del FC Barcelona hace apenas tres jornadas, tras una maniobra al espacio y un recorte que dejó sentado a un defensor del RCD Mallorca. Un auténtico golazo que, además, refrendó en el Camp Nou el pasado fin de semana para abrir la lata frente al Levante UD. Pese a la competencia en la posición, se está haciendo notar. Y es que, si bien el canterano ha subido como pivote más posicional, su fútbol en La Masía era muy diferente, tratándose de un jugador eminentemente goleador desde la segunda línea.

Así las cosas, el jugador tuvo una gran proyección goleadora en las categorías inferiores del club barcelonista. Tanto es así que, según recoge el diario SPORT, sus números en La Masía son de 280 goles en 286 partidos a lo largo de sus 10 años en el fútbol formativo del club barcelonista. Lo cierto es que resultó especialmente prolífico en su etapa de fútbol 7, donde gracias a su físico imponente (casi siempre fue el más alto de su edad), pero también gracias a su finura técnica, logró marcar 243 goles en 153 partidos. Por allí, además, coincidió con jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que son de su misma quinta.

Y es que, según la citada información, en La Masía era más un interior con llegada que un mediocentro al uso. Con la promoción en el fútbol base del Barça, las cifras de Marc Bernal se fueron reduciendo hasta lograr dos goles y cinco asistencias en 31 partidos con el Barça Atlétic de Rafa Márquez, donde coincidió con Marc Casadó, Gerard Martín, Héctor Fort o Marc Guiu, entre otros. Pese a todo, e incluso contando esta etapa, sus números son la salvajada descrita un poco más arriba.

El FC Barcelona presume de los goles de Marc Bernal en La Masía

Así las cosas, el FC Barcelona ha querido recordar la gran capacidad goleadora de Marc Bernal en las categorías inferiores. De este modo, el club ha colgado algunos vídeos en las últimas horas, donde se pueden ver las definiciones del jugador cuando estaba en el fútbol base. Desde poner rematar de primeras con el interior de la bota un saque de esquina hasta sacarse una vaselina espectacular para superar al portero rival. Por todo lo visto, no es de extrañar que el jugador tenga cierta sensibilidad y saber hacer cuando se posiciona frente a la portería. Pocos o nadie se acuerdan ya de su grave lesión que le mantuvo fuera durante muchos meses.