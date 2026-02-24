Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 08:34h.

Lamine Yamal se marchó enfadado al ser sustituido contra el Levante

Hansi Flick acompaña a Laporta en la presentación de su libro en pleno proceso electoral

Compartir







El FC Barcelona recuperó el liderato de LALIGA el pasado domingo después de ganar al Levante por 3-0 en el Camp Nou. Los centrocampistas fueron los protagonistas del encuentro, pues Fermín López, De Jong y Marc Bernal fueron los encargados de anotar los goles locales.

No fue así para los delanteros, quienes estuvieron muy marcados por la defensa del conjunto valenciano. Ni Lewandowski, Raphinha ni Lamine Yamal vieron portería, aunque este último sí dio una asistencia. Aun así, se marchó visiblemente enfadado al ser sustituido en el minuto 88.

División de opiniones con el enfado de Lamine Yamal

En ElDesmarque Madrugada, los colaboradores de anoche debatieron acerca del enfado del '10' culé con opiniones muy dispares entre ellos.

Tote fue el primero en hablar, mostrándose comprensivo con el cabreo de la joya culé. "Era un partido donde quería marcar. Ves que el encuentro estaba roto y uno quiere irse con sensaciones. Es humano cabrearse, yo lo puedo entender", mencionó.

Rubén Uría siguió por la misma tónica que el exjugador profesional, pero puso un 'pero'. "Los mejores nunca tienen que salir y no les gusta que les cambien", comenzó diciendo.

PUEDE INTERESARTE Las tres operaciones pendientes de Deco para ahorrar 42 millones al Barcelona y poder fichar

"Pero yo hay una cosa que no entiendo", continuó. "No entiendo si alguien le ha dicho alguna vez que cuando se enfada porque le cambian, ¿qué puede pensar un compañero que le sacan 7 minutos?", cerró el periodista.

"Que haga lo que le dé la gana. Soy tan de Lamine Yamal, que haga lo que le dé la gana. Estamos juzgando a Lamine. venga ya", dijo Roberto Gómez en su intervención.

Raúl Varela fue el más crítico con el jugador internacional con la Selección Española, afirmando que este tipo de comportamientos pueden dañar su imagen.

"Me parece que le perjudica bastante. Afecta a su imagen. Da la sensación a veces que es un niño caprichoso y debe dar gracias a la vida por ser titular, un estrellón y jugar tantos partidos con el Barcelona", concluyó.