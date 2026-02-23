Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 16:02h.

Rubén Uría recordó el episodio de Laporta con Messi

El mensaje de Rubén Uría antes del Barça - Atleti: "Lo único que sé es que el Madrid no va a ganar esta Copa"

Los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona ya han comenzado a moverse. En los últimos días hemos visto muchas noticias relacionadas con posibles fichajes, como el de Harry Kane o Julián Álvarez, procedentes de estos precandidatos para buscar votos.

Las elecciones tendrán lugar el próximo 15 de marzo, aunque el gran favorito para ser nombrado como presidente del club culé es, de nuevo, Joan Laporta. En estos últimos años de mandato, ha conseguido estabilizar la economía del club y tener éxito en el apartado económico, algo que le posiciona para revalidar la presidencia.

Rubén Uría señala el lunar de Laporta

En ElDesmarket, Rubén Uría ha reconocido el buen hacer de Joan Laporta en estos últimos años. "El Barça está mejor que hace 5 años. Está mejor deportiva y económicamente , estando en la regla del 1:1 y va a tener un nuevo estadio. La pregunta es, ¿a quién le molesta que el Barça esté mejor?", comenzó diciendo el tertuliano.

"Nos puede caer mejor o peor", continuó diciendo para después ponerle un único lunar negro en esta etapa como presidente del club culé. "Es muy negro".

"Es haber mentido a los socios del Barça y haber maltratado a Leo Messi, al que engañó vilmente para echar del FC Barcelona, Laporta sabrá por qué", señaló Rubén Uría. El que para muchos es el mejor jugador de la historia no se marchó bien del club culé, quien se sintió utilizado para que ganase las elecciones y que posteriormente no agotaron todas las vías para mantenerlo con declaraciones que no gustaron al argentino.

"Todo lo demás, me parece que Laporta ha cumplido, que ha salvado al Barça y que está mejor de lo que estaba", concluyó el colaborador de ElDesmarque.