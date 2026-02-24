La condición del Barcelona para fichar a Joao Cancelo en propiedad

Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 15:59h.

El portugués ya apretó para venir en invierno, renunciando a una parte de su salario

Tiene entre medias las elecciones a la presidencia, pero en el FC Barcelona ya se están moviendo nombres en materia de fichajes de cara al próximo verano. Uno de ellos es Harry Kane, quien ha respondido al supuesto interés en su fichaje, y el Bayern de Múnich se ha preocupado realmente. Otro de los nombres que ha convencido y cuya continuidad para el próximo curso se está negociando es Marcus Rashford, aunque el Manchester United no lo está poniendo fácil. Y en las mismas circunstancias que el delantero inglés está Joao Cancelo, quien ha convencido a Hansi Flick, con su actuación frente al Levante, de que su llegada fue un acierto.

Ahora, el diario SPORT adelanta que el FC Barcelona hará lo posible para cerrar su continuidad de cara al próximo curso. Eso sí, solo lo haría bajo unas circunstancias muy concretas, y así se lo ha hecho saber al jugador portugués. En este sentido, el club le ha dicho que, si consigue desvincularse del club árabe, pondrán todo de su parte para que siga en el Barcelona.

En este sentido, la petición es sencilla y compleja a la vez. Y es que Joao Cancelo ya renunció a bastante dinero para firmar por el FC Barcelona respecto a la oferta que le presentó el Inter de Milán. Ahora tendría que perdonar el último año de contrato (o gran parte de él) que le resta con Al-Hilal. Allí cobra en torno a los 17 millones de euros, por lo que Jorge Mendes, su agente, tendría que negociar la rescisión del contrato intentando renunciar al menor dinero posible. No parece fácil.

Joao Cancelo tendría que renunciar a varios millones de euros

Del mismo modo, en el FC Barcelona le pagan, actualmente, unos cinco millones de euros brutos. Es decir, algo más de dos y medio netos. Teniendo en cuenta que el Inter ofrecía unos siete brutos, que suponen unos 3.5 netos, el portugués renunció a casi un millón de euros para jugar en el Barcelona. De cara al próximo verano, el FC Barcelona podría ofrecer una cifra sensiblemente más elevada, pero en todo caso lejos de los 17 millones de euros que cobra en Arabia.

Hay que tener en cuenta que, en ese escalón, están Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong y Jules Koundé. Parece difícil que el Barcelona metiera al portugués en esa escala salarial, por lo que el jugador tendría que hacer otro esfuerzo enorme y renunciar a varios millones de euros más para quedarse en el Camp Nou. Aunque, eso sí, le ofrecerían dos años de contrato.

En el FC Barcelona son plenamente conscientes de cómo está el mercado. Cualquier opción que tanteen al precio que pueden pagar siempre va a ser un melón por abrir, y para ir sobre seguro es necesario desembolsar una gran cantidad de millones, por lo que la opción de mantener a Joao Cancelo cobra importancia. Sobre todo, si se da bajo las condiciones que el club azulgrana espera: que llegue con la carta de libertad y acepte un salario muy por debajo del que recibe en Al-Hilal y del que pueden ofrecer otros clubes de Europa.