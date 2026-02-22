Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 22:20h.

Mensaje alineado con la meritocracia de Flick

Hansi Flick lanza un recordatorio a sus jugadores tras la victoria ante el Levante: “El que juegue se lo tiene que merecer”

BarcelonaHay partidos que sirven para sumar tres puntos y otros que valen para lanzar un mensaje. João Cancelo firmó uno de estos últimos en la victoria del FC Barcelona ante el Levante UD (3-0). Participó en el origen del 1-0 de Marc Bernal, asistió a Frenkie de Jong en el segundo y fue elegido MVP. Más que una actuación brillante: una declaración de intenciones para Hansi Flick.

El lateral portugués, de 31 años, jugó por la izquierda pese a ser diestro y convirtió esa banda en una autopista. Internadas constantes, centros medidos y una sensación permanente de peligro. Fue su primera gran noche desde su regreso como cedido en el mercado de invierno. Y llegó en el momento justo.

¿Mejor partido?

Cancelo no esquivó la pregunta en Movista:. “¿Mi mejor partido desde el regreso? Sí, seguro. Se trata de aprovechar la oportunidad. Estaba entrenando muy bien y sentía que el entrenador me iba a poner. Cuando entrenas bien, las cosas simplemente fluyen bien en el campo”.

El mensaje es claro: rendimiento sostenido en la semana para tener impacto el fin de semana. Una frase que conecta directamente con el discurso reciente de Flick sobre la meritocracia.

Un lateral ofensivo… y ambicioso

Cancelo recordó cuál es su naturaleza futbolística: “Soy un lateral ofensivo”.

Y lo demostró. Participó activamente en los dos primeros goles y desbordó una y otra vez hasta romper el entramado defensivo granota. Sin embargo, quiso rebajar el foco individual: “Lo importante es la victoria. El fútbol siempre te da una segunda oportunidad y tras dos malos partidos hemos jugado muy bien ante un equipo con muy buenos jugadores pese a su clasificación”.

El portugués también subrayó la dificultad de la competición: “En LaLiga cuesta ganar todos los partidos”.

Presión directa al once

Más allá de las palabras, el contexto habla por sí solo. Cancelo respondió tras dos derrotas consecutivas del equipo y lo hizo con una actuación diferencial. En una plantilla donde el técnico ha insistido en que “el que juegue se lo tiene que merecer”, el lateral ha presentado su candidatura con hechos.

Ahora el foco se traslada a Flick. La próxima jornada, ante el Villarreal, será una prueba de coherencia con el discurso. Cancelo ha hecho su parte: entrenar bien, esperar su momento y convertir la oportunidad en argumento.

Preguntado por el rendimiento del lateral, Flick no escatimó elogios: “Ha estado fantástico, ha generado ocasiones y eso es lo que quiero ver. Ha demostrado sus fortalezas. Nos puede ayudar mucho”.

El técnico ya había insistido en que nadie tiene el puesto asegurado y que el rendimiento marca las decisiones. La actuación de Cancelo refuerza esa idea y le coloca como una opción muy seria para repetir en el once.