David Torres 25 FEB 2026 - 13:04h.

Tiene problemas en el menisco, mientras que Diego López y Beltrán son duda para el domingo

Lucas Beltrán acude a Paterna a tratarse: la última hora de su rodilla

Compartir







ValenciaNo paran las desgracias para Carlos Corberán y su equipo. José Copete, que volvió a jugar ante el Villarreal tras perderse un partido de sanción y que se había asentado en el once titular, acabó el derbi contra los castellonenses lesionado. El futbolista acabó sobre el terreno de juego pero, al volver a los entrenamientos esta semana, se ha resentido de diversos problemas en la rodilla y, a día de hoy, no se descarta incluso que pase por el quirófano.

PUEDE INTERESARTE El Nou Mestalla a vista de dron

Según ha avanzado la Cadena COPE, el futbolista está siendo sometido a diversas pruebas porque tiene problemas en el menisco. A día de hoy no se descarta ningún diagnóstico definitivo, pero si pasa por la sala de operaciones, diría adiós a la temporada. Sería, tras Diakhaby y Foulquier, el tercer defensa que acaba, por desgracia, antes de tiempo la temporada.

Lucas Beltrán sigue ocupando, Diego López vuelve al grupo

Dos futbolistas tienen en vilo a Carlos Corberán: el delantero argentino Lucas Beltrán y el punta asturiano Diego López. A día de hoy la presencia de ambos ante el CA Osasuna en Mestalla es, cuanto menos dudosa. El día a día marcará si llegan y si pueden jugar más o menos minutos. Lo cierto es que todavía faltan cuatro días y uno, Diego, ya ha vuelto al césped y ha realizado parte de la sesión de entrenamiento con un vendaje.

Diego López sufre un esguince en el ligamento de su rodilla pero, tras dos semanas, parece que el dolor ha remitido lo suficiente (no del todo) para que pueda comenzar a trabajar con sus compañeros. Según vaya respondiendo al trabajo se decidirá si el futbolista está para entrar en la convocatoria o si, por el contrario, es mejor esperar una semana más.

PUEDE INTERESARTE Diego López quiere obrar el milagro

Más complicado está aún lo de Lucas Beltrán que este miércoles no se entrenó con el grupo. El argentino, también con problemas en su rodilla, no está descartado todavía.