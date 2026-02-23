David Torres 23 FEB 2026 - 17:20h.

Va a intentar forzar para llegar al domingo

Lesión de Diego López: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Valencia CF

ValenciaDiego López ha tocado césped este lunes en la sesión de regeneración que ha realizado el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna este lunes tras la derrota contra el Villarreal en el derbi de la Comunitat. El asturiano podría ser la gran novedad del equipo ante el CA Osasuna el próximo fin de semana en Mestalla. Para ello, ya trabaja sobre el césped en solitario y está convencido que puede acortar los plazos y entrar en la convocatoria de Carlos Corberán.

Cabe recordar que Diego López sufrió un esguince en su rodilla hace ahora quince días. El pasado lunes el Valencia CF comunicaba que "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que sufrió en el entrenamiento del pasado sábado. El extremo valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".

En ese momento, aunque el club no precisaba tiempo de recuperación, ElDesmarque ya avanzaba que el asturiano quería estar listo para el Osasuna. Parece que los buenos presagios se pueden hacer realidad, aunque el tiempo corre en su contra. Su evolución en los próximos días es clave.

Lucas Beltrán sigue al margen tras las pruebas

Quién no ha saltado al césped es Lucas Beltrán, al que se le han realizado diversas pruebas médicas para conocer el estado de su rodilla, tal y como ha publicado ElDesmarque. Según parece las molestias que sufre no corresponden a una lesión grave y se espera que pudiera ser de la partida el domingo ante Osasuna como Diego López. Cabe recordar que este sábado pasado cayó en el entrenamiento y ya no pudo entrar en la convocatoria para viajar a Villarreal con el resto de sus compañeros.

Al margen del grupo siguen Agirrezabala y Rubo Iranzo y los lesionados de larga duración Foulquier y Diakhaby. Los titulares se quedaron en el gimnasio.