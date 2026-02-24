Lucas Beltrán acude a Paterna a tratarse: la última hora de su rodilla

David Torres 24 FEB 2026 - 13:54h.

El argentino y Diego López estuvieron en Paterna tratándose

La lesión de Lucas Beltrán ocupa: necesita más pruebas

Compartir







ValenciaEl foco del cuerpo técnico y de los galenos del Valencia CF está puesto en dos jugadores principalmente: Diego López, que quiere reaparecer ante el CA Osasuna y Lucas Beltrán, que tiene molestias en la rodilla y es seria duda para el choque del domingo.

Ambos dos han estado este martes en la Ciudad Deportiva de Paterna tratándose junto al resto de lesionados del equipo: Foulquier, Diakhaby, Julen Agirrezabala y Rubo Iranzo. Además de ellos, Gayà y Luis Rioja, entre otros se han saltado el día de descanso y se dejaron ver por Paterna.

PUEDE INTERESARTE El vestuario lo sabe: se juegan la vida antes de Fallas

Lucas Beltrán sigue ocupando

Lucas Beltrán, que se sometió a diversas pruebas médicas el pasado lunes, tal y como adelantó ElDesmarque, sigue con molestias. Por fortuna para él y para Carlos Corberán, los resultados fueron positivos. No tiene nada grave en la rodilla pero ahora mismo el dolor le limita para su juego.

PUEDE INTERESARTE Diego López quiere obrar el milagro

A día de hoy la intención de los médicos, del cuerpo técnico y del futbolista es que llegue a tiempo para, incluso, ser titular contra Osasuna, pero no hay ninguna certeza. Quedan cinco días y la evolución del dolor marcará si está listo o si, como sucedió la semana pasada, debe parar y se queda fuera de la convocatoria.

El argentino, tras ocho titularidades consecutivas, se había convertido en uno de los imprescindibles para Carlos Corberán que, en su lugar, en Villarreal, apostó por cambiar el sistema y poner a Javi Guerra como tercer pivote.