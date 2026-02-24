El vestuario lo sabe: se juegan la vida antes de Fallas

Osasuna y Alavés en casa y Oviedo fuera antes de Fallas

Guido Rodríguez, un líder al que agarrarse: "Hoy toca bronca y nos molesta"

ValenciaEl Valencia CF, tras caer en Villarreal, se juega sufrir o no hasta final de temporada e, incluso, descender, en los próximos partidos. A pesar de llevar una segunda vuelta digna, no sale del pozo y tendrá que jugárselo todo antes de Fallas.

“Vienen dos encuentros muy importantes en nuestro estadio, con nuestra afición. Es muy importante hacernos fuertes y estar juntos como hasta ahora. Lo vamos a sacar todos juntos, estoy convencido. Necesitamos de todos para tirar hacia delante”, decía Guido Rodríguez al finalizar el derbi de la Comunitat, su primer encuentro como titular. “Esto no para y queda lo más importante de la competición. Veo al equipo concentrado, hay que ajustar algunos detalles, pero confío en que vamos a sacar esto adelante”, le secundaba Copete, también al finalizar el partido.

Ya este lunes era Javi Guerra quien reafirmaba esa convicción: "Sabemos que en Mestalla somos fuertes, que con el empuje de la afición es difícil sacar puntos ahí y nada, encima tenemos dos partidos en casa que bueno, que hay que buscar la victoria porque nos daría un poco de aire que creo que necesitamos".

Los tres jugadores respondían al sentir de una afición y a una pregunta que no quiso contestar Carlos Corberán cuando fue preguntado si el Valencia CF iba a luchar hasta el final por evitar el descenso. "No sabemos el futuro. Tenemos que mejorar las cosas. Debemos analizar por qué no hemos ganado y responsabilizarnos", explicaba el técnico en sala de prensa.

El calendario del Valencia CF por delante

El caso es que el Valencia CF, que en la segunda vuelta ha perdido contra el líder (Real Madrid), el tercero (Villarreal), el quinto (Betis) pero ha ganado a Espanyol, Getafe y Levante UD, sigue a dos puntos del descenso y, o espabila, o acabará sufriendo para no bajar.

Delante de sí tiene tres partidos hasta Fallas que van a definir el futuro del equipo en el tramo final de temporada y que definirán sus objetivos en las últimas diez jornadas del campeonato, dónde todo se jugaba como explicaba Luis Aragonés.

Osasuna y Alavés en casa y el Oviedo fuera dictaminarán a qué juega el Valencia CF en las últimas diez jornadas

El Valenica CF contará con el factor Mestalla a favor el próximo domingo ante el Club Atlético Osasuna. Una semana después, también en domingo y también en casa recibe al Deportivo Alavés. Termina este examen final de los valencianistas el 14 de marzo, antes del comienzo de las fiestas de Fallas en el Carlos Tartiere, ante el Oviedo, último clasificado.

Así, Osasuna y Alavés en casa y el Oviedo fuera dictaminarán a qué juega el Valencia CF en las últimas diez jornadas y si tiene opciones de acabar la temporada sin sufrir o no. Además, con el público en casa, la opinión de la afición será clave para juzgar o no a Carlos Corberán y a sus futbolistas.