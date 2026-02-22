David Torres Valencia, 22 FEB 2026 - 23:14h.

Los errores del Valencia CF le dan los puntos al Villarreal en el derbi de la Comunitat

Copete cree que fueron mejores

El Villarreal consolida la tercera posición en la tabla tras derrotar con mucho sufrimiento al Valencia, que no logra despegarse del descenso, en un derbi autonómico intenso y polémico, marcado por el protagonismo del VAR, que validó dos penaltis, uno para cada equipo. El equipo de Carlos Corberán golpeó primero tras una pena máxima anotada por Ramazani, pero el Villarreal respondió y logró remontar antes del descanso con goles de Comesaña y de Gueye, también de penalti, una jugada que lamentó amargamente Copete al finalizar del encuentro.

Las palabras de Copete

El central, que no estuvo afortunado en el uno, estaba dolido por el resultado porque creía que merecieron algo más. "Creo que el equipo ha competido bien. Hemos tenido nuestras ocasiones. Esto va de contundencia en las áreas", se lamentaba en Movistar.

Copete, además, ha comentado las siguientes cuestiones;

¿Fue clave que les empataran tan pronto?

Sí, claro es clave que lograran empatar muy pronto. Pero me quedo con lo positivo, cómo nos hemos levantado, con la segunda parte, ante todo un Villarreal. Hemos dominado en posesión, les hemos hecho jugar como queríamos.

El penalti de Ramazani les condenó

Son circunstancias, con el fútbol moderno, pero una mano, poca cosa, te condena. Hay que seguir, no queda otra, aunque no la he visto repetida.

Dice que se queda con lo positivo. Ahora vuelven a Mestalla

Queda mucho, vamos a recuperar, tenemos dos partidos en casa y vamos a por ello.