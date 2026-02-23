David Torres 23 FEB 2026 - 12:33h.

ValenciaJavi Guerra volvió a ser titular cincuenta días después en LALIGA. Tras salir de inicio ante el Celta de Vigo en el primer encuentro de 2026, el canterano había desaparecido de los planes de Corberán. Jugó minutos, participó en partidos e, incluso, iba a ser titular contra el Real Madrid, pero le estaba costando entrar. Contra el Levante UD fue decisivo y Corberán le dio los galones en La Cerámica. El joven canterano, siempre en el ojo del huracán, estuvo bien, pero le faltó acierto en los metros finales. A él, y a todo el equipo. No en vano, salieron derrotados aunque a él le parece que lo más lógico es que hubieran empatado. El caso es que el Valencia CF sigue abajo y sufriendo.

Así ve Javi Guerra el presente y el futuro del Valencia CF

En declaraciones a VCFMedia, Javi Guerra no dudaba qué resultado era el que merecieron: "Creo que lo más justo habría sido un empate, pero bueno, no ha caído de nuestro lado. Toca pasar página y pensar ya en Osasuna. Creo que hemos tenido ocasiones claras, tanto la de Danjuma como la de Sadiq. Nos ha faltado esa fortuna y un gol en esos minutos nos habría dado un empuje para los últimos e intentar buscar la victoria", aseguraba

Javi Guerra se aferra a Mestalla: "La victoria nos daría un poco de aire que creo que necesitamos" Valencia CF

El centrocampista, que formó en un novedoso trivote con Ugrinic y Guido Rodríguez, no quería pensar ya más en el pasado y se centraba en el futuro, en Mestalla como clave "Sabemos que en Mestalla somos fuertes, que con el empuje de la afición es difícil sacar puntos ahí y nada, encima tenemos dos partidos en casa que bueno, que hay que buscar la victoria porque nos daría un poco de aire que creo que necesitamos".

El domingo, a las 18.30 horas, Osasuna les espera y una semana después el Alavés.