David Torres Valencia, 23 FEB 2026 - 10:27h.

Renzo Saravia ya está en Valencia: "Obvio que quiero quedarme más de seis meses"

Renzo Saravia pasó la revisión médica: "Ojalá me quede más de seis meses"

Compartir







El defensa argentino Renzo Saravia llegó este sábado a Valencia para cerrar su fichaje como valencianista hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier. El lateral derecho de 32 años llega como agente libre después de jugar la primera parte de la temporada en el Atlético Mineiro y ocupará la ficha libre que ha dejado Foulquier, que estará de baja el resto de temporada tras su paso por el quirófano. Esta será la primera oportunidad del argentino en España, que comenzó su carrera profesional en el Belgrano y después pasó por el Racing. En la 2019-20 fichó por el Oporto y desde 2020 ha jugado en Brasil entre Internacional, Botafogo y Atlético Mineiro, donde ha estado desde 2023

Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad antes debía someterse a una exhaustiva revisión médica ya que es un futbolista que estaba sin jugar y sin equipo desde diciembre. En ese sentido, nada más aterrizar, Saravia ya habló sobre su estado físico: “Me he estado entrenando, soy un profesional, he estado trabajando en Argentina. Ahora quiero estar a disposición del entrenador y estar con el equipo cuando disponga. Estoy preparado para jugar".

PUEDE INTERESARTE Renzo Saravia y el Valencia CF unirán sus caminos

A su llegada al hospital para pasar la revisión médica, Saravia confirmaba que está bien;

Estoy bien, contento, ahora a hacer los estudios y después a seguir indicaciones del club.

¿Viste el equipo?

Sí, estuvo bien, una pena el resultado, pero bueno, tuvieron un gran segundo tiempo que quizás merecían un empate. Ahora toca ocuparme de los estudios (médicos) también.

PUEDE INTERESARTE Renzo Saravia tendrá quien le guíe en Valencia

¿Eso está hablado ya con el club o ya llegará ese momento de decidir si solo es para seis meses?

No, por ahora el acuerdo es venir ahora estos cuatro meses, demostrar mi fútbol y bueno, intentar obviamente quedarme más tiempo.

¿Físicamente estás bien?

Bien, bien, estamos bien. Muchas gracias.

Renzo feliz en Valencia y viene "de entrenarse"

En su llegada a la capital valenciana, Saravia se mostró “muy contento” en declaraciones a ElDesmarque: “Estoy muy feliz de llegar a una ciudad tan hermosa como Valencia y un club tan grande. A aprovechar y ponerme a disposición del club”.

PUEDE INTERESARTE La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

“La idea es venir a hacerlo bien hasta el final de temporada y en un futuro veremos, quiero dejar una buena imagen. Ojalá seguir más tiempo”, aseguró.

Corberán ya ha hablado con él

Preguntado por la posible incorporación del lateral derecho argentino Renzo Saravia, el técnico valencianista Carlos Corberán dijo que no le parece respetuoso opinar de un jugador que no es del Valencia, pero apuntó que entiende que “habrá novedades en las próximas horas”. De hecho, ya ha hablado con el lateral derecho y lo espera esta semana para incorporarlo al equipo