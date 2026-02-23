David Torres 23 FEB 2026 - 08:08h.

Lucas Beltrán empezó a entrenar el sábado pero no pudo acabar la sesión de trabajo

Convocatoria del Valencia CF para viajar a Villarreal sin Lucas Beltrán

ValenciaLucas Beltrán fue baja contra el Villarreal CF. El delantero argentino no se recuperó a tiempo de unas molestias en la rodilla y no fue de la partida esta noche en el estadio de La Cerámica. Su ausencia provocó incluso un cambio de sistema pues, en su lugar, salió Javi Guerra como tercer centrocampista en un sistema de tres centrales. Lucas se unía a las bajas por lesión de Diego López, Agirrezabala, Foulquier y Diakhaby. Pero es que el punta, según ha podido saber ElDesmarque, se someterá a diversas pruebas este lunes para saber qué tiene exactamente en la rodilla.

¿Cuándo se lesionó Lucas Beltrán?

El argentino llevaba toda la semana con problemas, pero siguió entrenando. Es más, el sábado comenzó la sesión con todos sus compañeros pero no pudo acabarla. Por eso, Caros Corberán explicaba en sala de prensa que era duda para el partido. "Con respecto al partido contra el Levante UD vuelve Copete, Thierry, Danjuma. Diego López está fuera de la lista con molestias y Lucas Beltrán es duda por unas molestias en la rodilla. Veremos como evoluciona en las próximas horas", decía el técnico en la previa.

Finalmente el futbolista ni tan siquiera viajó a Villarreal y hoy se le someterá a diversas pruebas para conocer el origen y el alcance exacto de sus molestias en la rodilla, una articulación que está llevando de cabeza al Valencia últimamente pues se cargó a Dimitri Foulquier y tiene en el dique seco a Diego López y el lateral derecho Rubo Iranzo.

Sin Lucas Beltrán, Carlos Corberán prefirió no usar un segunda punta. El técnico apostó por jugar con trivote con Javi Guerra y Largie Ramazani enganchando con Umar Sadiq. Ya al final del partido, con la salida al campo de Hugo Duro, el Valencia CF terminó con dos puntas. André Almeida salió al final ya a la desesperada.