Premio para Stole Dimitrievski

Rivero ha renovado; Stole Dimitrievski está en negociaciones y el Valencia CF necesita otro

El Valencia CF ya planifica la próxima temporada en todas las líneas. Y una de ellas es la portería. Los dos primeros pasos para confeccionar la primera línea de defensa del equipo ya están dados. La semana pasada el Valencia CF anunciaba la renovación de Cristian Rivero, que era un secreto a voces pero que había de firmarse. De hecho, a día de hoy es el único portero con contrato a partir de junio.

Esta ampliación de Rivero era solo un pequeño primer paso, pero ya está dado. Cristian Rivero será el tercer portero de la temporada que viene también, pero claro, faltan dos porteros más que, además, pugnen por ser titulares. El primero parece estar en casa. No en vano, semanas atrás, a preguntas de ElDesmarque, Ron Gourlay reconocía el sala de prensa que ya está en negociaciones para renovar o hacer efectiva la cláusula por la cual Stole Dimitrievski podría continuar en el Valencia CF dos temporadas más. Tiene hasta el 30 de junio para ejecutarla y el Valencia, salvo cambio radical de última hora, lo hará.

Dimitrievski no pierde la ocasión

Razones no le faltan al Valencia CF para apostar por Dimitrievski. El meta macedonio esta vez sí ha aprovechado las circunstancias para hacerse acreedor de la titularidad y, tras la desgraciada lesión de Julen Agirrezabala, se ha convertido en un puntal para el equipo. Ahora cuando vuelva el meta vasco (puede ser la semana próxima), Carlos Corberán tendrá la difícil tarea de decidir con cuál de los dos se queda para el puesto de titular. Será una buena pista para confirmar qué hará el club la temporada que viene con Julen.

La alternativa y la disyuntiva es la de siempre. Julen era titular cuando se lesionó y sólo eso le apartó de la meta. Sin embargo, Stole Dimitritski ha jugado y está está cumpliendo con creces.

El caso es que, si a día de hoy se pudiera establecer un porcentaje de probabilidades, el Valencia está mucho más cerca de activar la cláusula de del contrato de Dimitrievski, mediante la cual puede ampliarle dos años el contrato de forma unilateral (subiéndole el sueldo), que apostar por Julen Agirrezabala. Hay que recordar que esa cláusula se va hasta los casi 10 millones de euros y eso complica muchísimo las opciones.

El Valencia busca portero

Pase lo que pase, lo que parece improbable es que acometa las dos operaciones y, teniendo decidido que va a ceder a Raúl Jiménez y Vicent Abril, el Valencia ya busca en el mercado un portero para reforzar la plantilla de la temporada próxima. Pretende encontrar un meta de garantías que compita con el portero titular ya que hay fe ciega en que se necesita competencia máxima en la meta. En el pasado tocó a Sivera, del Alavés, un meta que sigue gustando, pero por el que ahora no hay nada.

El caso es que la búsqueda ya ha empezado y ahora falta "ponerle cara y ojos a ese refuerzo" que llegará como es sabido a una portería donde Rivero tiene ya un puesto asegurado y Stole tiene pie y medio también. De momento, Dimitrievski cumplió la semana pasada el primer hito esta campaña y se hizo acreedor de un bonus extra por haber disputado 10 partidos oficiales.