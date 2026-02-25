Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 07:22h.

Iker Muniain se acerca Lezama a 'aconsejar' a Ernesto Valverde

Cerca de cumplir su primera temporada como técnico

La vida de Iker Muniain cambió de forma radical el pasado mes de junio de 2025, cuando decidió, casi a la par, dejar San Lorenzo, colgar las botas y convertirse en el entrenador del CD Derio de la Tercera Federación. Un giro radical que vino motivado por un momento delicado del club argentino y por la edad que ya sumaba el exjugador del Athletic. En la actualidad disfruta de su nuevo rol en el fútbol y nadie lo olvida ni en tierras sudamericanas ni en Bilbao.

Por el cariño y el amor que dejó en Argentina, San Lorenzo le brindó un bonito homenaje antes de la disputa de su último duelo liguero frente a Instituto. En los prolegómenos del encuentro, Iker saltó al campo junto a a varios dirigentes del club para recibir el calor de la que fue su hinchada. Entre aplausos y saludos también recibió de manos de la entidad una camiseta con su nombre y el símbolo infinito como dorsal, simbolizando la eternidad de su legado allí.

Siempre vinculado al Athletic

La vida futbolística de Muniain ha transcurrido en dos escenarios: el Athletic y San Lorenzo. San Mamés es su hogar y así lo ha demostrado con creces durante el año que se marchó a vivir a Argentina. Siempre que pudo volvió a casa y a Lezama para ver a sus compañeros y amigos. Ahora, ya como entrenador del Derio, también mantiene esa vinculación con el club.

Precisamente hay un importante nexo de unión entre el Derio y el Athletic más allá de Muniain. Se trata de Yeray Álvarez. El futbolista athleticzale ha vivido una temporada en blanco debido a una sanción de la UEFA. Durante este tiempo estuvo entrenando bajo las directrices de su excompañero Iker hasta que el pasado 2 de febrero pudo incorporarse de nuevo al trabajo de Ernesto Valverde en Lezama. Una época oscura para el central que contó con ese apoyo de un queridísimo Muniain.