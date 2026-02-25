David Torres 25 FEB 2026 - 11:11h.

ValenciaDías después de que en el Nou Mestalla ya haya quedado instalada la primera pieza del anillo de compresión de la cubierta de la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027, la empresa constructora encargada de la obra FCC; ha compartido en su canal oficial de Youtube un vídeo en el que se ve el estado de las obras a vista de pájaro, de dron para ser más exactos.

Poco a poco la obra empieza a tomar forma por dentro, como ya publicó en exclusiva ElDesmarque, como por fuera. FCC ha comenzado la colocación de estas vigas que sostendrán la cubierta así como el anillo de compresión que la sujetará. Este hito llega justo después de que el Valencia supere el último la última inspección municipal hasta la fecha (10 de febrero) y mientras poco a poco va colocando ya la segunda escalera exterior o las primeros balcones de la fachada.

El Nou Mestalla a vista de dron

El caso es que, a pie de calle, comprobar esos avances es complicado, pero no a vista de dron como se aprecia en el vídeo que ha compartido FCC en su canal oficial de Youtube hace apenas dos días.

En el vídeo se ve como avanza la construcción conforme al cronograma pactado con el Ayuntamiento y que establecía los siguientes plazos constructivos que se están cumpliendo a rajatable. El proceso de montaje pautado de la cubierta, pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down comenzó en diciembre y consumirá prácticamente 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas 3 meses antes de la efectiva culminación de todas obras.

Acompañando todo el proceso de fabricación “off-site” de la cubierta y su montaje, desde antes del 10 de frebrero se están acometiendo los capítulos de arquitectura e instalaciones generales y especiales del estadio. Se iniciaran, con las labores de demolición de elementos que no coinciden con el actual programa de necesidades del estadio, para a continuación comenzar el capítulo de arquitectura, que ira acompañado del montaje de instalaciones como las escaleras, fachadas e, incluso, los baños.