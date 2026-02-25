Portugal se plantea no acudir a México para inaugurar el Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

Comunicado oficial de la FPF antes del amistoso del 29 de marzo

Portugal deja en el aire su participación en el partido ante México. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha publicado este martes un comunicado oficial en el que muestra su preocupación por los últimos acontecimientos en el país americano cuando resta apenas un mes para el duelo que enfrentará a las dos selecciones el próximo 29 de marzo en el Estadio Azteca, en un encuentro que servirá para reinaugurar un recinto mítico de cara al Mundial 2026.

A través del comunicado, la Federación señala que "sigue de cerca la delicada situación que se vive en México". Además de mostrarse agradecida a la Federación Mexicana por su invitación, admiten que "la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF".

La Federación espera "indicaciones del Gobierno portugués" para evaluar la situación del país antes de decidir de manera definitiva si viajan el próximo mes de marzo o si cancelan el encuentro. "La seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición es su prioridad absoluta, y este es el criterio rector para todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", añade el comunicado.

El México-Portugal en el Estadio Azteca, en el aire

De momento, el partido se mantiene en pie, pero el comunicado ya advierte de la posibilidad de cancelar el viaje. El duelo será de carácter amistoso, pero estará cargado de simbolismo: será la reapertura para el mítico Estadio Azteca, que será una de las sedes del Mundial 2026, y servirá para preparar tanto el recinto en temas logísticos como a las dos selecciones en términos deportivos de cara a la cita del próximo verano.

Durante el Mundial, México tendrá tres sedes: el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. De hecho, el España-Uruguay de la tercera jornada de la fase de grupos se jugará en Guadalajara, una ciudad marcada en los últimos días por el fuerte dispositivo de seguridad desplegado para detener al Mencho. La convulsión del país ha puesto en alerta a varias selecciones de cara a una cita mundialista para la que aún restan cuatro meses.