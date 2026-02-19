El Mundial de Fútbol 2026 podrá verse también en Movistar Plus+

Redacción ElDesmarque 19 FEB 2026 - 17:04h.

La plataforma dará por completo el mayor evento de fútbol del mundo

Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

Buenas noticias para los amantes del fútbol en España. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá durante este verano, se podrá seguir de manera íntegra en Movistar Plus+ según las informaciones aportadas por la plataforma.

¿Dónde se podrá ver el Mundial de Fútbol 2026?

El gran evento del fútbol mundial, en el que España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, estará disponible para los clientes de Movistar Plus+ a través de la integración de DAZN en la plataforma. Los usuarios contarán con todos los partidos, reportajes y entrevistas únicas a muchas de las estrellas de las selecciones que participan.

Movistar Plus+ y DAZN han llegado a un acuerdo para la emisión de los 104 partidos del torneo. Un torneo que servirá para ver el que podría ser el último mundial de estrellas Cristiano Ronaldo con Portugal o Leo Messi con Argentina. Además, los clientes podrán también disfrutar de futbolistas de la talla de Kylian Mbappé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Pedri y Lamine Yamal (España) o Vinicius (Brasil).

¿Cuándo juega la Selección Española?

La Selección Española de Luis de la Fuente es una de las grandes favoritas de este Mundial de 2026. Tras llegar como Campeona de Europa, 'La Roja' quiere conseguir su segunda estrella con una generación que puede volver a hacer historia.

Los españoles ya conocen quiénes serán sus rivales en fase de grupos, así como la fecha en la que disputarán sus partidos. España comenzará su andadura con Cabo Verde (15 de junio a las 18.00H), más tarde se enfrentará a Arabia Saudí (21 de junio a las 18.00H) y cerrará con Uruguay (27 de junio a las 02.00H).