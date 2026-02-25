Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 12:34h.

Vuelve a disfrutar del fútbol en el Antequera CF

"Una posibilidad era quedarme en estado vegetal"

SevillaEn el Real Betis, al igual que en la acera sevillista, todo se resume al derbi del próximo domingo, aunque desde Málaga llega un testimonio que ayuda a valorar lo realmente importante. Se trata de Félix Garreta, el canterano verdiblanco que, tras sufrir un grave accidente, estuvo hasta veinte días en coma inducido. Tras regresar con el filial heliopolitano, el defensa central emprendió un nuevo reto deportivo en el pasado mercado invernal.

En el Antequera CF, con contrato hasta junio de 2027, vuelve a sonreír. El joven futbolista catalán ha dejado atrás el percance que sufrió, pero ha decidido narrar cómo fue todo lo que vivió ante las cámaras de 101 TV Antequera.

Félix Garreta narra el calvario que vivió tras su grave accidente

El exverdiblanco demostró mucha madurez al tratar este asunto: "Cuando te pasa un accidente no te queda otra que aceptarlo y seguir para delante. Mi objetivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo que desde pequeño, que es jugar al fútbol y disfrutar, y para eso estoy trabajando". Garreta fue más allá y narró cómo se produjo el accidente: "Es verdad que fue bajando unas escaleras, me desmayé a la mitad y me di un fuerte golpe en la cabeza. Y me tuvieron que dejar en coma inducido unos veinte días".

El defensa del Antequera comparte los resultados de los exámenes médicos realizados desde entonces: "Me han hecho todas las pruebas posibles y no ha salido nada. Lo tacharon como un desmayo puntual". Eso sí, Félix reconoce que tras despertar no era consciente de su situación: "Lo primero que hice fue preguntarle a mis padres donde estaba, no lo sabía. Pasado un poco de tiempo ya estaba pensando en la pretemporada, no era consciente".

Por último, Félix Garreta reconoció los problemas que tuvo que superar: "Me encontraba con muchos problemas básicos de memoria. Como que al cabo de cinco minutos no me acordaba de lo que había pasado o qué había comido".