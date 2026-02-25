Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 09:50h.

La clasificación actual sufriría modificaciones clave

Italia se cae y España mantiene la esperanza por la plaza extra Champions: así va la clasificación

MadridLALIGA EA Sports no da respiro. La segunda vuelta del campeonato está brindándonos importantes cambios de dinámicas en varios equipos, un hecho que ha alterado las principales peleas deportivas del campeonato doméstico. Equipos como el Elche CF, la Real Sociedad o el Celta de Vigo han experimentado importantes modificaciones en sus aspiraciones a raíz de sus últimos resultados.

Por esta razón, en ElDesmarque acudimos una jornada más al Big Data para analizar al detalle las predicciones que nos ofrece Driblab. Esta herramienta apuesta por cambios clave por Europa y el descenso a final de temporada.

El Athletic calienta la lucha por Europa

Hasta hace tres jornadas, en Bilbao se encendían las alarmas. El Athletic Club se atascaba en LALIGA y formaba parte del amplio pelotón que lucha por no descender a la categoría de plata. Tres victorias seguidas ante Levante, Oviedo y Elche han cambiado su realidad clasificatoria, pero también su predicción final. Con 34 puntos en el casillero, los leones han aumentado sus opciones de clasificación para la próxima Europa League hasta un 33,7% de posibilidades.

En esta pelea marca el ritmo el Real Betis. Los de Manuel Pellegrini tienen muy encarrilada la quinta plaza con hasta un 77% de posibilidades. El Celta de Vigo, con un 11,8%, es su principal amenaza, aunque los celestes se asientan en la sexta posición con más de la mitad de posibilidades a final de temporada (56,8%).

Equipos como la Real Sociedad mantienen sus opciones europeas con un 29,7% de disputar la Europa League. La cruz la protagoniza un RCD Espanyol en clara dinámica negativa y con un 12,1% de posibilidades de clasificarse para la próxima edición de la UEFA Conference League.

El descenso quema con un cambio importante

El gran vencedor de la jornada 25 en esta pelea fue el Sevilla FC. Con su triunfo en Getafe, los del sancionado Matías Almeyda alcanzan los 29 puntos y cuentan con un 10,5% de posibilidades de descenso. El Valencia CF calca prácticamente esa predicción con un 10,7% de posibilidades y se aleja de los principales candidatos al descenso.

El Real Oviedo con un 89,0%, el Levante con un 85,6% y el Elche con un 41% descenderían a LALIGA Hypermotion según el Big Data. El gran beneficiado sería el RCD Mallorca, pues pese a ocupar la tercera plaza que condena a la Segunda División, cuenta con un 26,4% de posibilidades de descender.