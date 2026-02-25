Quién es Toni Elías, el expiloto de MotoGP que será concursante de Supervivientes 2026

Alberto Cercós García 25 FEB 2026 - 10:39h.

Toni Elías se suma al casting de 'Supervivientes 2026' y en ElDesmarque recordamos su paso por MotoGP

Toni Elías se une al selecto casting de la última edición de 'Supervivientes'. El expiloto de motociclismo es una de las novedosas caras que trae el concurso y llega dispuesto a poner a prueba su resistencia física y mental en uno de los 'realities' más exigentes de la televisión. Conocido en el Mundial de MotoGP o de WorldSBK por su carácter competitivo y su fuerte personalidad, Elías se enfrenta a la aventura extrema de programa con el objetivo de superarse, convivir en condiciones límite y ganarse el apoyo del público. Su paso por el concurso promete dar que hablar por ser una persona poco conocida en ámbitos alejados de los circuitos, pero el catalán no duda en que puede dar mucho juego tanto por su capacidad de adapatación como por su actitud ante los conflictos y desafíos que plantea la supervivencia en Honduras.

"Soy Tony Elías, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 y nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'. Mi vida está llena siempre de retos y este es un nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y bueno, pues a partir de aquí a lucharlo, a darlo todo y nos vemos en Honduras", resume el propio Elías al ser confirmado como nuevo 'Superviviente'.

Toni Elías y su experiencia en MotoGP

El currículum de Toni Elías es bastante envidiable. Tras más de dos décadas compitiendo en mundiales de motociclismo, hay diferentes hazañas de las que el expiloto catalán está satisfecho. Una de ellas es, sin duda, la de su título en Moto2. Elías 'bajó al barro' desde MotoGP para estrenar la categoría intermedia del Mundial allá por 2010. En su debut no dudó ni un instante y fue el más rápido con diferencias claras.

Pero hay más. En MotoGP, en la categoría reina, siempre se le será recordado por batir a Valentino Rossi en Estoril. Una carrera que se disputó en 2006 pero que es de las más míticas del Campeonato. Lo es, entre otras cosas, por cómo el español venció únicamente por seis milésimas a Rossi. Un triunfo agónico en la recta de meta que lo catapultó a protagonizar todos los titulares de la época. Con el paso de los años, Elías no ha desaprovechado su tirón en el mundo de las dos ruedas. Estuvo años competiendo en WorldSBK, alzó un título en Moto America y sus últimas hazañas han estado también en Moto2, como 'coach' de pilotos.