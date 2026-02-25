Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 10:39h.

El Atlético de Madrid logró el pase a los octavos de final de la Champions League con una nueva goleada en el Metropolitano. Los de Diego Pablo Simeone necesitaban ganar tras el empate a 3 en Brujas y, aunque lo consiguieron, les costó. Tuvo que aparecer un gran Alexander Sorloth para resolver el encuentro con un hat-trick.

Todo fueron buenas noticias en el Atlético de Madrid, excepto por Julián Álvarez. El argentino llegaba tras ser suplente contra el Espanyol pero después de ver portería contra el Brujas en la ida y contra el Barcelona en Champions.

Partió como titular pero su paso por el césped del Metropolitano apenas se notó. No incidió en el juego, saltaba tarde a la presión y únicamente realizó un remate que se marchó directamente fuera. Un reflejo de lo que está siendo su temporada. Aun así, el Metropolitano le brindó una gran ovación cuando abandonaba el terreno de juego al ser sustituido.

Los gestos comentados de Julián Álvarez y Simeone

Julián Álvarez fue el primer cambio de Simeone, antes incluso del 60, por un Antoine Griezmann que aportó más. No obstante, lo que se está hablando acerca del delantero argentino las horas posteriores al partido no es tanto sobre su actuación sino de sus gestos con el entrenador.

Al finalizar el encuentro, como ya es costumbre en el estadio Metropolitano, los jugadores se acercaron al fondo sur para acompañar a los hinchas en los cánticos y, posteriormente, realizar una vuelta de honor.

Con todos los futbolistas mirando a la grada, Simeone fue saludando a sus jugadores. A algunos, como a Ademola Lookman, de manera más efusiva. A Julián Álvarez, en cambio, pareció darle una caricia de consuelo tal y como publicó @Juanarrien9 en X.

Otro gesto muy comentado en redes sociales ocurrió cuando los futbolistas ya se dirigían hacia el túnel de vestuario. Simeone, quien no podía ocultar su felicidad tras la tan importante victoria, esperó a todos sus jugadores para ir saludándoles uno a uno.

Esto se aprecia claramente en el vídeo que publicó el Atlético de Madrid en su cuenta de TikTok, donde Simeone incluso se fijaba en los que pasaban por detrás. Sin embargo, cuando aparece Julián Álvarez, pasa de largo por el lado más alejado al técnico argentino.

Pero no todo ocurrió tras el partido. Cuando fue sustituido, los comentaristas del partido de Movistar+ señalaron que Simeone se fue al lado opuesto de la zona técnica para no cruzarse en el camino de Julián Álvarez.

"No quería tener contacto de ningún tipo en una situación que siempre es dura para un futbolista y que es sustituido con tanto partido por delante", dijo Adolfo Barbero, narrador del encuentro.