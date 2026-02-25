Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 08:57h.

El presidente del Inter habló sobre Diego Pablo Simeone

Anoche se conocieron a los primeros clasificados para octavos de final de los equipos participantes en los playoffs de Champions League. El día nos dejó desde goleadas, como la del Atlético de Madrid contra el Brujas, hasta encuentros sin goles, como el 0-0 del Bayer contra Olympiacos. Pero, sin duda, el gran protagonista de la jornada fue el Bodo Glimt.

El conjunto noruego eliminó al Inter de Milán, venciendo a los italianos por 1-2 en San Siro. Sin embargo, esto no parece poner en entredicho a Cristian Chivu, quien lidera la Serie A con ventaja sobre sus perseguidores y se encuentra en las semifinales de la Copa de Italia.

Antes del partido, Beppe Marotta, presidente del Inter de Milán, fue preguntado no solo por su entrenador, sino también por Diego Pablo Simeone, ya que recientemente surgieron rumores de un posible preacuerdo entre el argentino y el club.

Marotta niega el preacuerdo con Simeone

El mandatario se mostró tajante con el asunto. "Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello", comentó.

Dadas las situaciones del Inter de Milán, con la posibilidad de ganar dos títulos, y del Atlético de Madrid, vivo en dos competiciones, con la llegada de Apollo y la próxima final de Champions League en casa, es difícil pensar que los caminos del conjunto italiano y de Simeone se crucen en los próximos meses.

Además, quiso la confianza en su actual entrenador. "Estamos extraordinariamente contentos con Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter".

Precisamente en la previa del partido, valoró la opción de quedarse fuera de la Champions League -lo que finalmente sucedió-, dejando claro que desde el punto de vista económico sí sería importante, pero no significativo.

"Hoy es un evento deportivo que honra la historia del Inter, y queremos honrarlo de la mejor manera posible. Por supuesto que, de quedar eliminados, tendríamos que compensar los problemas financieros sobre la marcha, pero eso no es un problema", concluyó.