El Bodo Glimt congela al Inter y sigue escribiendo la gran gesta de su historia

Celia Pérez 24 FEB 2026 - 23:42h.

Clasificación por vez primera a los octavos

Equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League: posibles rivales de los equipos españoles

Compartir







Sin lugar a dudas, el Bodo Glimt se ha convertido en la gran revelación de esta temporada. El conjunto noruego completó este miércoles la gran gesta de su historia al conquistar San Siro gracias a un regalo de Manuel Akanji y a un golazo de Evjen, provocando así su clasificación por vez primera a los octavos de final de la Champions League.

El Bodo congeló San Siro. Heló al Inter en su propio feudo. En un estadio mítico en el planeta fútbol. La impresa del Inter, aunque compleja por el resultado en la ida, parecía medianamente razonable. El gran finalista de la pasada edición, también de la de 2023, podía marcar al menos dos goles para llevar el duelo a la prórroga. No era descabellado. Pero topó con la frialdad de un equipo del círculo polar ártico que obró el gran milagro.

Demostró el Bodo tener mucho más que un campo de césped artificial en el que minimizar a sus rivales. En San Siro, si bien fue sometido en el inicio, exhibió orden. Tranquilidad. No le quemó el balón. Intentó salir a la contra con sentido. Y no falló cuando tuvo oportunidad. En el cómputo general, mereció claramente el pase a octavos.

No le fue fácil conseguirlo, eso sí, pese a lo abultado del resultado global. El Inter presentó batalla. Pero le faltó algo. La baja de Lautaro Martínez, su referente ofensivo, mermó sus posibilidades una barbaridad. Dumfries y Calhanoglu también hubieran sido diferenciales. Aunque el combinado de Chivu no puede escudarse en las bajas para perder contra el Bodo. Los 'nerazzurri' tuvieron todo el control. Generaron las ocasiones. Pero no consiguieron hacer daño. Dimarco, como esperado, fue el mayor peligro.

La gesta fue amarilla. Fue noruega. Fue de un pequeño equipo del círculo polar ártico que tumbó a uno de los grandes de Europa en su estadio para meterse en los octavos de final de la máxima competición europea