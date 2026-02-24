Miguel Casado 24 FEB 2026 - 23:47h.

El '10' no jugará ante el Benfica en el Bernabéu

El Real Madrid no podrá contar con Kylian Mbappé para el partido de vuelta de los playoff de la Champions League ante el Benfica. Tal y como asegura L'Equipe, el francés no jugará en el Santiago Bernabéu debido a los problemas que arrastra en su rodilla izquierda desde el pasado mes de diciembre.

Pese a que el '10' sí jugó la ida en Da Luz y el pasado sábado en El Sadar, no se vestirá de corto para el duelo en el estadio de Chamartín, después del contratiempo con el que se han encontrado este martes.

Y es que tal y como cuenta el medio galo, el atleta tuvo que interrumpir su participación en la sesión de entrenamiento previa al choque. Horas después se sometió a unas pruebas que, como dice L'Equipe, "revelaron que la rodilla estaba lejos de recuperarse".

Por ello, los servicios médicos del Real Madrid se han visto obligados a implementar un plan de recuperación con la estrella del equipo. Y eso empieza por reservarle este miércoles ante el Benfica.

Álvaro Arbeloa, sin intenciones de reservar a Mbappé

La noticia se ha conocido a última hora de este martes. Durante la mañana, Álvaro Arbeloa compareció delante de la prensa y ni mucho menos mostró la intención de reservar al jugador en el encuentro.

"Kylian está preparado para jugar mañana, que, a día de hoy y a estas horas, es lo más importante", comentó el salmantino. "Claro que lleva varias semanas tocado y todo el mundo lo sabe", reconocía antes de poner en valor el "compromiso que está demostrando".

"Con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian. Que esté intentando ayudarnos en el campo", elogiaba Arbeloa.

"Es un jugador diferencial. Yo creo que cualquier defensa, cuando lo tiene enfrente, sabe que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana, que seguro que lo vamos a necesitar y que hará un gran partido", insistía en que estaría sobre el verde.