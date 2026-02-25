Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 10:17h.

La asquerosa defensa de Chilavert a Prestianni en el caso de Vinicius: "Mbappé habla de valores y él vive con una travesti"

El paraguayo criticó con dureza al portero del Real Madrid

Lo sucedido entre Prestianni y Vinicius durante el Benfica-Real Madrid de la pasada semana sigue dando mucho que hablar. La polémica racista abrió debates a todos los niveles. Exfutbolistas, dirigentes deportivos, políticos y personas de toda índole mostraron públicamente sus opiniones al respecto. En las últimas horas y en la previa del duelo de vuelta de Champions en el Santiago Bernabéu, Courtois salió al paso de algunos que defendían al jugador del Benfica ante su compañero de equipo. La más llamativa fue la reacción del exportero Chilavert, a quien no dudó en contestar ante los micrófonos.

Varios días atrás, Chilavert se pronunció sobre lo que pasó entre Prestianni y Vinicius de la siguiente forma. "El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el video, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado". Estas palabras no pasaron desapercibidas en el mundo del fútbol y salieron a la palestra el pasado lunes en la rueda de prensa de Courtois.

El portero belga no dudó en responder. "Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy", sentenció. Unas palabras que tampoco han tardado en obtener otra dura respuesta.

La reacción de Chilavert

El exguardameta, quien no suele morderse la lengua a la hora de opinar, contestó de manera fulminante al portero del Real Madrid. "¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Decirle a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes, donde les pegan y matan a las mujeres, algo que ellos abalan. Entonces, los valores de Sudamérica son pro familia. Hay que cuidar Decirle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y jugar, patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero normal", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.