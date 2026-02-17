Quién es Alberto Ávila, el deportista paralímpico que participará en Supervivientes 2026

Saray Calzada 17 FEB 2026 - 11:01h.

Alberto Ávila es deportista de élite y también crea contenido en sus redes sociales

Entrevista exclusiva a María Lamela: "'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

Compartir







Poco a poco se van conociendo los rostros de los concursantes de 'Supervivientes'. Uno de los primeros en confirmarse ha sido Alberto Ávila. Quizás es un gran desconocido en el mundo del corazón, pero en el de las redes sociales y el deporte no tanto. Es atleta paralímpico y creador de contenido.

Alberto Ávila nació con una malformación en la pierna y se la tuvieron que amputar. Esto no impidió que luchara por sus sueños y que quisiera ser lo que fue años después. Está especializado en pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. Su sacrificio, su carácter y su trabajo ha hecho que sea subcampeón de Europa en Polonia en 2021 en 200 metros y cuarto en el Mundial de París de 2023.

Más allá de su deporte, el deportista también confiesa en sus redes abiertamente que es un gran aficionado del Atlético de Madrid.

Alberto Ávila y su gran reto en 'Supervivientes'

Sus redes sociales las ha utilizado para divulgar su estilo de vida a pesar del inconveniente que sufrió con tres años. Su humor está presente en todo momento cuando cuenta las experiencias a las que se enfrenta a diario o los prejuicios que sufre. Alberto Ávila adelantó tras su anuncio como concursante de 'Supervivientes' en 'Fiesta' que tiene un gran objetivo en esta experiencia.

"Mi objetivo en el programa es que nadie me pregunte '¿puedes?'. He pedido que no se trate diferente por la pierna, que se me trate como uno más y ya veré yo allí si hay alguna prueba que no pueda hacer, pero yo creo que no", dijo con contundencia.

Alberto Ávila quiere hacer historia en el programa por muchos motivos. “Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia: primer concursante sin pierna en toda la historia de ‘Supervivientes’. Esto es un reto para mí y para todos vosotros, que me vais a acompañar en este camino. ¡Let’s go! Nos vemos en Honduras”, dijo en su vídeo de presentación.