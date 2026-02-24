Celia Pérez 24 FEB 2026 - 22:27h.

Ambas aparecen en el programa de 'Tiempo de revisión' de este martes

El audio VAR del polémico Betis-Rayo en la falta de Valentín Gómez: "Hostia, ¿está dentro o está fuera?"

El Real Betis y el Rayo Vallecano empataron este pasado sábado en La Cartuja en un partido que se definió por los tantos Bakambu e Isi Palazón y que dejó un resultado que poco contentaba a unos y otros en sus diferentes objetivos. Fue un encuentro que se alargó un cuarto de hora por la tardanza en las decisiones del VAR en dos ocasiones polémicas que hoy el Comité Técnico de Árbitros, en su espacio ‘Tiempo de Revisión', ha decidido incluir en su espacio.

La primera, la acción de Nobel Mendy con el Cucho Hernández que fue pitada fuera del área. "Una acción al límite entre dentro y fuera del área. Obliga a un análisis muy preciso. Un jugador del Betis es derribado a una zona muy cercana a la frontal del área. El árbitro sanciona tiro libre directo. El VAR revisa a acción al existir serias dudas de si la falta se produce dentro o fuera del área", comenzó explicando.

"La dificultad de la acción provoca que el chequeo se alargue en el tiempo más de lo habitual al tener que revisar todas las cámaras que pudieran dar luz a esta acción. Finalmente se comprueba que el contacto es punible, se produce en el pie y este se encuentra fuera del área", siguió argumentando sobre el tiempo empleado para ello.

"La regla 12 y 14 nos aclara que el punto donde se produce la falta determina si es penalti o libre directo y si este contacto sancionable ocurre fuera del área no puede señalarse penalti. El CTA en una jugada de alta dificultad para visionar el punto de impacto, respalda la decisión. El contacto se produce fuera. Por lo tanto, la falta en la frontal del área esta bien pitada", añadió.

El CTA y la falta de Valentín Gómez

Una dura entrada en el minuto 85 que pudo generar "un debate en el entorno futbolístico", catalogándola de "juego brusco grave". "Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con riesgo evidente de lesión al rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido en el que ambos acuden en igualdad de condiciones", señaló en el vídeo.

"El CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave mostrando tarjeta roja al infractor. En cuanto a la decisión técnica, la jugada fue sancionada inicialmente por el árbitro como tiro libre directo al estimar que el contacto se produce fuera del área. Tras la revisión en el VAR, se mantuvo la decisión al no encontrar evidencia clara de que el impacto fuese dentro del área. EL CTA entiende que eta determinación es adecuada y se ajusta plenamente a protocolo VAR".