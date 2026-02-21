Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 19:08h.

Las palabras de Isi Palazón sobre los árbitros y el posible penalti que aplauden hasta en el Betis: "Hay que ser honestos"

Manuel Pellegrini, muy molesto con la intervención del VAR

Nadie está contento en España con el VAR. La prometida ayuda para el arbitraje vive un extraño momento en el que no deja de acumular críticas y este sábado, tras la cita entre el Betis y el Rayo Vallecano, recibió críticas de Isi, de Diego Llorente e incluso de Manuel Pellegrini: "Exceso de protagonismo".

Aún en caliente, Manuel Pellegrini atendió a los microfonos de DAZN, donde fue cuestionado por la polémica acción de Nobel Mendy y, posteriormente, la de Valentín Gómez. "Innecesaria intervención del VAR. Ni ellos reclamaron penalti, ni nosotros pedimos nada. Más de cinco minutos por una jugada al límite, ningún equipo reclama y vemos si está un milímetro dentro o no. Exceso de protagonismo del VAR. Otra cosa es un error garrafal, pero ninguno de los dos reclamamos nada. Por suerte, el árbitro tuvo personalidad de ir y no pitar ninguno de los dos".

"Son dos acciones extrañas, se para el partido ocho o nueve minutos por una falta que nadie pide, ni aquí ni allí", decía posteriormente en sala de prensa en el análisis del encuentro.

En esta misma línea, Pellegrini decía que el "VAR ha intervenido mal. Ninguno de los dos reclamó falta, el árbitro pitó fuera del área. Si no hay reclamo, no puedes estar siete u ocho minutos para ver si hay una uña dentro del área o fuera del área. El VAR debe intervenir en cosas importantes, si estás medio metro dentro y pita fuera, interviene. En las dos áreas fue igual. Se perdieron ocho minutos. Mala intervención y sin necesidad".

"No las he visto, ninguna de las dos, pero es que no me interesa. Ningún equipo reclamó penalti, fue una intervención del VAR, no sé, por exceso de emoción. Es increíble que intervenga en esas dos acciones", añadía casi molesto el chileno antes de cerrar su comparecencia.