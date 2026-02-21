Las palabras de Isi Palazón sobre los árbitros y el posible penalti que aplauden hasta en el Betis: "Hay que ser honestos"
"Le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad", declaró tras la polémica del Betis-Rayo
Isi Palazón ha protagonizado un discurso tras el empate del Rayo Vallecano ante el Betis (1-1) que han aplaudido hasta desde el lado verdiblanco. En un duelo plagado de polémica y marcado por los centímetros, el jugador rayista acabó sacando una lanza a favor de los árbitros pese a que no le habían ayudado -más bien lo contrario- en la última y decisiva jugada.
En el 84', Valentín Gómez derribó a Ratiu de manera clara. Juan Martínez Munuera señaló falta fuera del área y amarilla para el bético. Pero el VAR, con Pablo González Fuertes a la cabeza, detuvo el encuentro y acabó avisando al colegiado principal por un posible penalti y una posible expulsión. Pese a que todo apuntaba a que señalaría estas dos cosas y Valentín Gómez acabaría en la calle, finalmente el árbitro dejó la jugada tal y como arbitró de inicio y no señaló ni roja ni penalti.
El discurso de Isi Palazón sobre los árbitros
La jugada generó bastante indignación en el banquillo madrileño. Por contra, Isi Palazón atendió a los medios y tuvo un tono no sólo comedido, sino además favorable a la actuación arbitral.
"He hablado con Juan y le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad. Los futbolistas tenemos que ayudar a los árbitros, hay que ser honestos. Es momento de serlo, con tanta discrepancia que hay en la sala VAR. Estamos para ayudarnos entre todos. Le he dado mi opinión y me la ha agradecido. Le honra que vaya al VAR y siga con su decisión. Ha dicho que no ha visto nada", declaró ante los micrófonos de Dazn.
Unas palabras que Diego Llorente, jugador verdiblanco, agradeció posteriormente aún a pie de campo: "Isi ha visto que Valentín Gómez llegaba primero y de la propia inercia chocaba con el otro jugador. Se lo ha dicho al árbitro", confesó el bético, aplaudiendo la honestidad del futbolista del Rayo.