eldesmarque.com 21 FEB 2026 - 18:57h.

Pellegrini tenía razón con Bakambu

Cedric Bakambu suma 15 goles con el Betis y dos jornadas consecutivas anotando

Una auténtica sorpresa. Tras una primera mitad notable ante el Rayo Vallecano, Manuel Pellegrini tuvo que sustituir a Cedric Bakambu en el descanso para introducir al Cucho Hernández, futbolista que no tardó demasiado en tener incidencia... pero que despertó multitud de preguntas en La Cartuja.

Porque a pesar de que hace un mes Bakambu parecía prácticamente obligado a salir del Betis, la realidad es que el ex del Villarreal, a día de hoy, es uno de los hombres más en forma del plantel verdiblanco, anotando incluso, después de muchos meses, en dos citas consecutivas.

El delantero, que fue cazado por las cámaras en el banquillo tras el inicio de la segunda mitad, había igualado este sábado a Ayoze Pérez en términos goleadores (15) y parecía ser el principal puntal para llevarse los tres puntos, pero Pellegrini sorprendió a todos sustituyéndole.

La cifra, que podría parecer corta tratándose de un delantero, gana mérito cuando se ven los minutos que necesitaron Ayoze Pérez (4.199) o Denilson (15.415) para conseguirlos.

Manuel Pellegrini explica la razón del cambio

Fue el propio Manuel Pellegrini el que, tras la cita, lamentó en DAZN el cambio de Bakambu ya que "desgraciadamente, Bakambu no podía seguir. Tuvo un golpe fuerte en el muslo, lo mismo Aitor. Creo que, desgraciadamente, el Cucho no estaba para 45' y tengo la sensación de que nos podría haber dado los tres puntos".

Con estas palabras, ambos futbolistas quedan pendiente de evolución y su presencia en el encuentro del próximo domingo ante el Sevilla, a esta hora, es una auténtica incógnita.