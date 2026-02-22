Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 10:51h.

El audio VAR del polémico Betis-Rayo en la falta de Valentín Gómez: "Hostia, ¿está dentro o está fuera?"

González Fuertes suma varias polémicas con el Betis en su historial

El encuentro entre el Betis y el Rayo Vallecano de este pasado sábado daría para largos análisis futbolísticos, pero todo ha quedado sumergido bajo la polémica. El VAR detuvo la cita casi diez minutos para analizar dos acciones muy llamativas que, tras la escucha de Martínez Munuera, quedaron en nada. El líder del videoarbitraje era González Fuertes, un hombre señalado tras la cita... y por enésima vez en La Cartuja.

Porque González Fuertes no es ningún desconocido para la afición del Betis. El colegiado, habitual en el VAR, ha ido sumando capítulos polémicos alrededor del Betis y su nombre ya es un habitual en las acaloradas discusiones arbitrales alrededor del entorno verdiblanco.

La enemistad entre González Fuertes y el Betis, viene de lejos. En La Cartuja aún se recuerda cuando el colegiado llamó a Estrada Fernández para señalar un penaltito de Marc Bartra sobre Samu Chukwueze en un Villarreal - Betis, o incluso aquella vez, en un Getafe - Betis, que llamó a Prieto Iglesias para pitar un penalti por mano de Álex Moreno poco después de haber obviado por completo una acción semejante en el área contraria.

"Quiero decirle a los béticos que hasta aquí ha llegado esto, que no hay derecho y que vamos a quejarnos todo lo que haga falta. Es una vergüenza, he pedido hablar con el árbitro antes de que se marche de aquí. Quiero que me explique por qué dice que le da con el pecho cuando claramente le da con la mano”, expresó muy enfadado Catalán en las entrañas del Coliseum aquel día de febrero.

Mucho más cercana quedan sus decisiones en el último Betis - Getafe. La cita, que acabó con goleada verdiblanca, contó con varias decisiones llamativas, como aquella en la que González Fuertes llamó al árbitro para meter en el área una falta de Lo Celso sobre Djené que fue señalada fuera. Sobre un fuera de juego milimétrico que nadie aún ha entendido, el VAR no dijo absolutamente nada.

Este pasado sábado, Manuel Pellegrini no tuvo piedad con González Fuertes, al que le mandó varios mensajes como "protagonismo en exceso" o "un exceso de protagonismo por la emoción". "No las he visto, ninguna de las dos, pero es que no me interesa. Ningún equipo reclamó penalti, fue una intervención del VAR, no sé, por exceso de emoción. Es increíble que intervenga en esas dos acciones", añadía casi molesto el chileno antes de cerrar su comparecencia.

La historia entre el Betis y González Fuertes se vuelve a repetir: el penalti de Bartra, el de Álex Moreno... y casi el de Valentín Gómez.