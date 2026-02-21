Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 23:47h.

Las conversaciones entre Martínez Munuera y González Fuertes en el VAR

Las palabras de Isi Palazón sobre los árbitros y el posible penalti que aplauden hasta en el Betis: "Hay que ser honestos"

El Real Betis y el Rayo Vallecano han igualado 1-1 este sábado en La Cartuja en un partido marcado por la polémica y por el uso exhaustivo del VAR que ha llevado a Martínez Munuera a añadir hasta 14 minutos en la segunda mitad. Ni verdiblancos ni franjirrojos quedaron conformes con la actuación arbitral a la espera de saber si les convencen las explicaciones sacadas de los audios publicados por la RFEF.

La Real Federación Española de Fútbol ha sacado a la luz horas después las conversaciones del árbitro valenciano con González Fuertes acerca de las acciones más criticadas. Entre las jugadas más comentadas se encuentran dos acciones similares, con un derribo de Nobel Mendy sobre el Cucho Hernández y otro de Valentín Gómez sobre Andrei Ratiu con dudas sobre si las faltas se produjeron sobre la misma línea del área o fuera del rectángulo.

Sin embargo, la duda no estaba en torno a la posición, sino a una posible expulsión de Valentín Gómez por roja directa tras haber visto ya una amarilla que le dejaba fuera del derbi de la semana que viene. "Juan, te recomiendo que vengas a ver una potencial tarjeta roja", arrancaba González Fuertes, indicando una "clara torsión de tobillo" que podía ser "peligrosa" para Ratiu.

Martínez Munuera indicó de primeras que no le parecía que hubiera "full impact" y, tras determinar que no era para roja, pidió que le dieran todas las tomas posibles para determinar si era penalti o fuera del área. "Hostia, ¿está dentro o está fuera?", se le escucha al valenciano antes del corte en el audio y de que finalmente dictaminase una falta en la frontal.

Las críticas a la actuación del VAR en el Betis-Rayo

Toda esta tardanza molestó mucho a los jugadores, como a Diego Llorente, que criticó el uso en las jugadas mencionadas: "El VAR vino ayudar en ocasiones claras y manifiestas, y muchas veces no es claro ni manifiesto. Si no hay cámaras claras, se tiene que decidir antes. Aquí hay 60.000 personas esperando la decisión del árbitro y le vuelven un poco loco".

También a Manuel Pellegrini, que criticó el tiempo de tardanza en determinar las acciones: "Innecesaria intervención del VAR. Ni ellos reclamaron penalti, ni nosotros pedimos nada. Más de cinco minutos por una jugada al límite, ningún equipo reclama y vemos si está un milímetro dentro o no. Exceso de protagonismo del VAR. Otra cosa es un error garrafal, pero ninguno de los dos reclamamos nada. Por suerte, el árbitro tuvo personalidad de ir y no pitar ninguno de los dos".

Por su parte, Isi Palazón realizó una reflexión sobre la actuación de Martínez Munuera aplaudida incluso por aficiones y jugadores del Betis como Llorente: "He hablado con Juan y le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad. Los futbolistas tenemos que ayudar a los árbitros, hay que ser honestos. Es momento de serlo, con tanta discrepancia que hay en la sala VAR. Estamos para ayudarnos entre todos. Le he dado mi opinión y me la ha agradecido. Le honra que vaya al VAR y siga con su decisión. Ha dicho que no ha visto nada".