El Atlético de Madrid está en octavos de final de la Champions League por undécima vez de las 13 temporadas que ha estado Diego Pablo Simeone en el banquillo. Y aún así, Gonzalo Miró ha vuelto a criticar al técnico argentino. Al tertuliano de la Cope no le gustó nada el planteamiento inicial en el partido ante el Brujas y aseguró que los belgas habían sido mejores "hasta el 3-1", que dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria.

"Todo depende primero de las expectativas que uno tenga con el equipo. Las mías probablemente sean demasiado altas, por eso soy tan exigente. A mí lo único que se me pasa por la cabeza es que el Atlético de Madrid tiene un plantillón espectacular. Espectacular", dijo Miró durante su intervención en Tiempo de Juego.

El tertuliano, para empezar, se mostró crítico con el hecho de tener que haber disputado este playoff de dieciseisavos. "Yo lo que espero en una eliminatoria de Champions como la de hoy, que lo vendes como un éxito, pero vienes de pinchar con Galatasaray y Bodo/Glimt y por eso has tenido que jugar este clasificatorio, lo que espero es que el equipo salga a morir y aprovechando la situación que se genere en el estadio". Se le olvidó comentar, eso sí, que el Galatasaray ganó 5-2 a la Juventus la pasada semana y que el Bodo/Glimt goleó al Manchester City y acaba de cargarse al Inter.

Gonzalo Miró critica el planeamiento de Simeone

Según él, ese empujón inicial que esperaba este martes no se produjo. "Yo en 4 minutos puedo ver si el equipo está apretando arriba con defensa adelantada o si está con bloque abajo atrás y ha dado el balón al rival", respondió a Juanma Castaño, quien cuestión su perspectiva: "Yo no lo veo así".

"Hasta el 3-1 el Brujas ha sido mejor equipo. Con 3-1 ya no, crece la confianza. Porque el Atlético de Madrid es mejor equipo que el Brujas, tiene mejores jugadores, mejor plantilla y muchísimas más alternativas. ¿De qué me quejo? ¿Cuál es mi añoranza? La actitud del Atlético a la hora de encarar estas eliminatorias. Es evidente, y se ve en todos los partidos, que este equipo es más peligroso robando en campo contrario, presionando arriba, adelantando la defensa y jugando con el balón que cuando hace lo contrario, se mete atrás, defensa de cinco y balón al rival", argumentó.

Gonzalo Miró cree que "el buen Atlético de Madrid" es el que presiona arriba y tiene la pelota. "Es el que me gusta ver. Está demostrando ser muy intermitente, parece que desaparece, otras veces con muchas presencia, partidos muy buenos, otro muy malos...", recordó.