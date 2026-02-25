El club estadounidense presiona al jugador del Atlético para firmarle antes del 26 de marzo

Antoine Griezmann se ha convertido en el nombre propio de las últimas horas en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. El galo tiene sobre la mesa una oferta del Orlando City para irse a la MLS, pero la decisión tiene que ser inminente. La competición acaba de empezar y desde Estados Unidos están presionando al delantero para firmar antes del 26 de marzo, día en el que acaba su mercado de transferencias.

La noticia saltó apenas unas horas antes del partido decisivo ante el Brujas, en el que Antoine partió como suplente pero tuvo un papel determinante en la segunda mitad, participando en los dos últimos goles que certificaron el billete del Atlético a octavos de final. Ahora, poco a poco, se van conociendo más detalles de la propuesta.

La oferta del Orlando City para convencer a Griezmann

Según ha explicado el periodista Fabrizio Romano en su canal de YouTube, el Orlando City le ofrece un contrato de tres años, hasta diciembre de 2028. El club está presionando muchísimo al jugador para intentar de convencerle, pero le insisten en que su llegada tendría que ser antes del 26 de marzo.

Griezmann nunca ha ocultado su deseo de jugar en la MLS, así como su pasión por el deporte estadounidense y la cultura de país. Pero lo cierto es que el contexto no parece idílico. Pese a que arrancó el curso en el Atlético con dudas, ahora mismo está teniendo un papel relevante en los planes de Simeone. De hecho, ha participado en 36 partidos este curso en los que suma 12 goles, dos asistencias y casi 1.600 minutos, partiendo como titular en 14 ocasiones. Además, el cuadro rojiblanco está jugándose ahora mismo el pase a la final de Copa del Rey y competirá por un billete en cuartos de la Champions League ante el Liverpool o el Tottenham. El pasado verano renovó hasta junio de 2027.

Pero desde Orlando presionan al jugador. Quieren que tome una decisión en los próximos días, de manera inminente. Insisten en su proyecto deportivo y le ofrecen ser su jugador franquicia, con lo que ello significa en términos económicos. Algo que, probablemente, no podría llegar a darse si llegara en julio, en mitad de la temporada de la MLS y finalizado ya el campeonato español. El jugador debe tomar una decisión antes del próximo 26 de marzo.