La UEFA ha introducido esta temporada, la segunda con el nuevo formato de liguilla, una nueva norma respecto al 'factor campo' en las rondas eliminatorias. El pasado curso, ese factor campo sólo era favorable a los equipos que mejor habían quedado en la clasificación de la Fase Liga durante dos rondas: playoff y octavos de final; luego se hacía por sorteo. Por contra, este curso 2025/2026 se aprobó que el equipo mejor clasificado jugaría siempre en su estadio el partido de vuelta en todas las eliminatorias, hasta semifinales. Pero hay una letra pequeña que muchos aficionados no conocen.

Y es que ese factor campo se puede 'robar'. ¿Cómo? Eliminando a un cabeza de serie en alguna de las rondas eliminatorias. Dependiendo de la ubicación en el cuadro de cada club, un equipo peor clasificado podría jugar la eliminatoria de cuartos o de semifinales en su estadio si, anteriormente, quita ese privilegio a uno mejor clasificado. Y esto afectaría al Atlético de Madrid y al Real Madrid de forma positiva si siguen avanzando, pero podría afectar de forma negativa al FC Barcelona.

Cómo funciona el factor campo en la Champions League

La UEFA, a través de sus medios oficiales, lo explica a su manera: "Los cruces y el orden de los partidos ya han sido determinados por la posición de los equipos en los sorteos de las rondas anteriores. Los equipos clasificados en octavos de final siguen el recorrido del cuatro hasta la final y, como en las rondas anteriores, el equipo situado en la última fila de cada emparejamiento disputará en casa el partido de vuelta de la eliminatoria correspondiente".

Esto quiere decir que los equipos mejores clasificados no siempre jugarán la vuelta en su estadio. Sí sucede tanto en el playoff como en octavos de final, pero puede sufrir variaciones a partir de cuartos en caso de que un equipo peor clasificado en la Fase Liga elimine a uno 'superior' en octavos y dependiendo, a su vez, de quién sea su rival.

Para entenderlo es más fácil poner un ejemplo práctico. El Atlético (14º) ha eliminado al Brujas (19º) en el playoff y jugó la vuelta en el Metropolitano por haber quedado por delante de los belgas. En octavos, en cambio, jugará la vuelta a domicilio, ya que se enfrentará al Liverpool (3º) o al Tottenham. Pero si consigue eliminar al Liverpool o al Tottenham, les robaría también el factor campo en cuartos de final, donde se enfrentaría a Barcelona (5º), Chelsea (6º) o Newcastle (12º) con la vuelta en el Metropolitano pese a que estos tres equipos quedaron por encima suya.

El Real Madrid, en cambio, no tendrá esa oportunidad hasta unas hipotéticas semifinales. ¿Por qué? Por que si elimina al Sporting o al Manchester City en octavos, ninguno de estos dos era cabeza de serie en una eliminatoria posterior ante el Arsenal o el Bayern, que son precisamente los dos primeros clasificados. De hecho, la gran ventaja de los dos primeros es precisamente esa: siempre, pase lo que pase en el resto de enfrentamientos, tendrán la vuelta en su casa.

Quizá se entiende de manera más fácil vislumbrando el cuadro oficial de cruces de la UEFA, que está medido al detalle. Los equipos que aparecen en la zona baja de cada cruce tienen la vuelta siempre en su estadio, por eso los mejores clasificados siempre aparecen desde abajo hacia arriba. El Arsenal y el Bayern, que partirán cada uno desde un lado, sí que contarán con ese factor en cualquier ronda.