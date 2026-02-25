Miguel Casado 25 FEB 2026 - 22:50h.

El Real Madrid - Benfica nos ha dejado una malísima noticia en sus segunda parte. Y es que Raúl Asencio ha tenido que salir del terreno de juego en camilla y con un collarín colocado después de un golpe tremendo con su compañero Eduardo Camavinga. El central madridista fue trasladado rápidamente al hospital para ser evaluado.

El '17' blanco saltó a por un balón en el campo contrario, a por el que habían ido también el francés y un jugador del cuadro portugués. La fuerza con la que acudía el zaguero canario hizo que se llevase por delante a su colega de vestuario, pero al final la peor parte se la llevó él.

Así fue el golpe de Raúl Asencio con Camavinga

Camavinga cayó completamente a plomo sobre el verde y en los instantes posteriores todas las miradas se centraban en él. Pero cuando se vio la inmovilidad de Asencio y como la atención de los doctores estaba focalizada en su estado, su nombre se erigió como protagonista.

El partido estuvo parado durante varios minutos, mientras que los asistentes sanitarios comprobaban el estado de salud el jugador. Pero finalmente hicieron un gesto al banquillo para pedir el cambio, indicando que no podía seguir sobre el terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu.

Acudían entonces al lugar los trabajadores de la Cruz Roja con una camilla y un collarín, que colocaron sobre el cuello del atleta antes de evacuarle del recinto del Paseo de La Castellana.

El público desplazado hasta el Bernabéu despedía a su jugador con una gran ovación, antes de que, a priori, sea trasladado a un hospital para someterse a pruebas que determinen el alcance de la lesión que pueda haberse producido.

Los dos protagonistas de la acción, Camavinga y Asencio, fueron sustituidos tras esa jugada. Entraron Franco Mastantuono y David Alaba y apenas unos minutos después Vinicius Jr encarrilaba la clasificación con el 2-1.