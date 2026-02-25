La estrella del Real Madrid arrastra molestias en la rodilla y quiere priorizar el Mundial

Crece la preocupación con Kylian Mbappé. Tras jugar varios partidos lejos de su mejor nivel físico y con molestias en la rodilla, el delantero se ha quedado fuera de la convocatoria del Real Madrid para medirse este miércoles al SL Benfica, en un encuentro decisivo para seguir vivo en la Champions League. Una ausencia que podría alargarse bastante más tiempo de lo previsto.

De momento no hay parte médico. El galo ha jugado varios partidos con molestias en la rodilla, pero ha intentado aguantar a nivel físico. Ante Osasuna ya se vio que estaba lejos de su mejor nivel. Tanto en Pamplona como en Lisboa jugó los 90 minutos, pero una semana antes, ante la Real Sociedad, ya vio el duelo al completo desde el banquillo.

Lesión de Mbappé y cuándo volverá a jugar con el Real Madrid

No hay parte médico por parte del Real Madrid. Lo único que se sabe de Mbappé es que lleva arrastrando molestias en la rodilla izquierda desde el mes de diciembre. Se ha perdido varios entrenamientos e incluso algún partido. Pero ahora, por primera vez, ha decidido parar de verdad y no volver a jugar hasta que se recupere del todo.

¿Y cuándo volverá Mbappé? De momento, tiene el cartel de duda para los próximos compromisos. Según ha podido saber ElDesmarque, podría estar hasta tres semanas de baja apartado de los terrenos de juego en el peor de los casos. Todo dependerá de sus sensaciones a lo largo de los próximos días.

No estará ante el Benfica y es seria duda para jugar el próximo lunes ante el Getafe. También tiene el cartel de duda para el duelo siguiente ante el Celta de Vigo, el 7 de marzo en Balaídos. En esas fechas, además, el Real Madrid jugaría unos hipotéticos octavos de final de la Champions League. El objetivo es que pueda llegar en plena forma a esa eliminatoria, pero no forzar hasta entonces ni correr ningún riesgo. Sobre todo porque el propio jugador tiene el Mundial del próximo verano en el horizonte y no quiere que el problema de rodilla se agrave aún más.