Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 14:00h.

Mediocentro creativo que también se formó en las inferiores del Sevilla

Arbeloa cumple su promesa y supera a Xabi Alonso en un mes con los canteranos tras el debut de Thiago Pitarch

Compartir







MadridKylian Mbappé acaparaba todas las miradas en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro de vuelta del playoff ante el Benfica. El galo causa finalmente baja y entre los citados de Álvaro Arbeloa para el duelo Champions de este miércoles se cuela Manuel Ángel Morán Ibáñez. Al técnico merengue, gran conocedor del talento que se curte en La Fábrica, no le está temblando el pulso a la hora de contar con canteranos en su primera gran experiencia en los banquillos. Con una de sus grandes debilidades futbolísticas no iba a ser menos.

'Mami', como se le conoce cariñosamente en Valdebebas en clara alusión a su nombre completo, lleva tiempo tocando las puertas del primer equipo. Un perfil que escasea en el Real Madrid y su liderazgo en el centro del campo ya le brindaron la oportunidad de debutar oficialmente ante el Albacete en la presente edición de la Copa del Rey. Ahora, este joven talento aterriza en la Champions League.

Manuel Ángel, la perla albaideja que enamora a Álvaro Arbeloa

Nacido en el 2024 en Albaida del Aljarafe, una pequeña localidad sevillana de algo más de 3.000 habitantes, Manuel Ángel llamó la atención del Sevilla FC desde muy pronto. Allí, en las categorías de fútbol base, comenzó a despuntar ante la atenta mirada del Real Madrid. Creció en una familia humilde a la que está muy arraigado, entre ellos a su hermano Fidel que milita actualmente en el Sevilla D, y de la que tuvo que distanciarse ante la llamada merengue.

PUEDE INTERESARTE Las tres claves del Real Madrid para fichar a Vitinha, una operación a fuego lento

El centrocampista, de perfil organizador, fue quemando etapas en la cantera blanca hasta despuntar en el Juvenil A. Álvaro Arbeloa le dio las llaves de la medular y demostró su personalidad con el brazalete. Movía al equipo a su antojo y también sumaba cifras con goles y asistencias en días importantes.

PUEDE INTERESARTE Italia se cae y España mantiene la esperanza por la plaza extra Champions: así va la clasificación

La siguiente parada: el Castilla. Tras una temporada mágica con un triplete (Liga, Copa y Copa de Campeones), centrocampista y entrenador se reencontraban en el segundo equipo madridista. El resultado volvía a ser el mismo y los clubes de alrededor intensificaban su interés por él. Manuel Ángel lo tuvo claro y decidió apostar por el Castilla para lograr su gran objetivo: la alternativa en el primer equipo.

Las lesiones retrasaron lo que era un secreto a voces. Tras participar por primera vez en la Copa del Rey, Arbeloa vuelve a llamar a este pequeño jugón de 1,70 metros de altura que responde a ese perfil de creación que tanta falta hace en el Real Madrid. Tras aquella gira fallida a Estados Unidos con Carlo Ancelotti que le dejó con la miel en los labios, Manuel Ángel aterriza por primera vez en la Champions League.