Fran Fuentes 25 FEB 2026 - 10:03h.

Todo apunta a que el club blanco se va a lanzar a por el portugués este verano

El Real Madrid prepara una revolución importante de cara a la próxima temporada. El fiasco con el proyecto de Xabi Alonso y el modo supervivencia en el que está el equipo con Álvaro Arbeloa hacen presagiar una temporada difícil. Eso sí, tienen opciones tanto en LALIGA, donde acaban de perder el liderato, como en la UEFA Champions League, donde se la juega frente al Benfica. Sea como fuere, los problemas de juego de este curso y la libertad de un vestuario que se ha mostrado irresponsable han encendido las alarmas en la cúpula del club blanco. Es por eso que, aunque desde hace años han apostado por operaciones de bajo costo y jugadores libres con algún fichaje de relumbrón puntual, el próximo curso apunta a tomar un rumbo muy distinto. Tanto es así que, ahora sí, en el club se medita acometer el fichaje de Vitinha, jugador del PSG.

En este sentido, y según revela la Cadena SER, hay tres claves por las que el Real Madrid piensa que, esta vez sí, es factible la llegada del mediocentro portugués. La primera de ellas es que el jugador tendría un acuerdo privado con el Paris Saint-Germain para poder salir del club a cambio de unos 100 millones de euros. Aunque esta circunstancia ha traído polémica, pues unas voces dicen que existe y otras, que no. Sea como fuere, los 100 millones son una cifra que, si bien el Real Madrid no se gasta por cualquiera, entienden que no queda más remedio si quieren volver a tener un director de juego.

El abandono de la Superliga, una de las claves para firmar a Vitinha

La segunda clave sería la relajación en las relaciones del PSG y el Real Madrid. Tras abandonar definitivamente el proyecto de la Superliga, el club blanco se ha vuelto a congraciar con la UEFA, que tiene al club parisino entre una de sus voces más elevadas. Esto abriría la vía de entendimiento entre clubes por Vitinha sin llegar a escenarios de máxima tensión, como sí sucedió en el pasado. Y la tercera clave es que el jugador está abierto a una salida, queriendo afrontar nuevos retos después de una exitosa etapa en el equipo francés.

Esto no significa que 100% se vaya a hacer, sino que el Real Madrid ha encontrado un camino por el que entrar para tratar de abordar la operación. Todas las negociaciones con el PSG son difíciles, que le pregunten al propio Real Madrid con Kylian Mbappé. Sin embargo, algo ha cambiado que ahora la operación se ve factible, dentro de la dificultad que entraña.