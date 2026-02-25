David Sánchez y las claves del caso Prestianni en la UEFA

Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 06:56h.

El Benfica no entra al trapo con Prestianni y desvela el papel de Mourinho: "No sé dónde estará"

A la espera de una decisión clave

Lo sucedido en Benfica entre Prestianni y Vinicius y el presunto insulto racista del jugador argentino al del Real Madrid sigue dando mucho que hablar. Todo ello a horas de que se dispute el duelo de vuelta de esta eliminatoria de Champions en el Santiago Bernabéu, donde el futbolista del conjunto portugués no estará a disposición de su equipo. Sobre esa posible sanción de la UEFA aún no se sabe nada, aunque muchos se atreven ya a adelantar que llegará pese a no existir imágenes claras que demuestren los hechos.

David Sánchez, en ElDesmarque Madrugada, opinó que Prestianni recibirá su castigo por parte de la UEFA una vez que pase este partido de vuelta y también valoró la forma de actuar del organismo futbolístico y. "Si este partido no fuese UEFA, a la UEFA se la trae al pairo el tema. Me parece que es una postura inteligente, baja la tensión, hace que todo el mundo hable de fútbol y no solo del jugador en cuestión. Creo que cuando pase este partido le van a empurar. Si ha declarado lo que ha declarado se lo han puesto a huevo. Si le sancionan por lo que dice que declaró a la UEFA le sale perfecto. Si le sancionan por el insulto racista la UEFA corre mucho riesgo de sancionar sin tener la imagen", explicó.

Siro López y una novedad

Durante el programa, Siro López también recordó cuál fue la forma de actuar de la UEFA ante un caso parecido de un jugador del Glasgow Rangers. "No hubo pruebas, fue la palabra de un compañero. Ya sentó un precedente, no hubo un reconocimiento por parte del jugador de que había insultado al jugador. En la medida que ha tomado la UEFA dice por 'posible comportamiento discriminatorio' y eso engloba cualquier tipo de insulto. La UEFA no ha tomado la decisión todavía de sancionarlo por el insulto racista, sino por el otro insulto".

El periódico The Times, además, desveló en qué se va a basar la defensa de Prestianni llegado el momento. "Vinicius inició la discusión dirigiéndose a él como enano".