Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 07:15h.

Quintero González cometió un clamoroso error en el Real Madrid-Osasuna

Pablo López destaca el sacrificio de Mbappé en el Real Madrid "en año de Mundial" con sus problemas de rodilla

Compartir







El Real Madrid perdió el liderato de LALIGA tras la dura derrota contra Osasuna en El Sadar. Los de Álvaro Arbeloa dejaron escapar los tres puntos en los últimos minutos del partido, donde encajaron segundo tanto rojillo a través de Raúl García.

En un primer instante, Quintero González, árbitro del encuentro, señaló fuera de juego del delantero por orden de su linier. Sin embargo, desde el VAR le avisaron de una revisión por la posición del '9', quien podría haber anotado el gol de manera legal.

Fue ahí cuando se produjo un grave error del colegiado de campo. Mientras los jugadores esperaban la decisión final, ordenó a Courtois reanudar el juego. El guardameta belga sacó, pero rápidamente volvió a detenerlo para llevarse, de nuevo, la mano a la oreja.

Tras unos segundos, Quintero González dio por válido el gol de Raúl García después de la revisión de VAR, algo que generó mucha queja entre los jugadores del Real Madrid, pues una vez se reanuda el juego no puede volver a una jugada anterior. El colegiado justificó su error diciendo que hubo un error de comunicación.

El Real Madrid no apelará

Nacho Peña, en ElDesamrque Madrugada, mencionó que "ahora mismo no se plantea impugnar el partido". David Sánchez le respondió con ironía, pues dijo que su información es que "impugnan con cuatro penaltis a favor del Madrid antes de arrancar la reanudación del partido".

Tras unos instantes de discusión y vaciles, Nacho Peña recordó que hay un precedente en Inglaterra. "¿Sabes lo que se escucha decir a los árbitros? Que tenían razón pero ya no podemos dar marcha atrás. Lo que podría hacer el Real Madrid es pedir los audios y ver si puede ser impugnable", concluyó.