Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 11:44h.

Cuatro grandes candidatos y un comodín opositan al puesto

Santi Cañizares avanza el gran debate de Luis de la Fuente para el Mundial: "Es problema de rico"

MadridLa temporada afronta su tramo decisivo y los jugadores aceleran de cara a la gran cita futbolística del año. El Mundial está a la vuelta de la esquina y en España son muchos los candidatos que optan a colarse en la lista definitiva del seleccionador Luis de la Fuente. Se habla mucho de la portería y la posible llamada a Joan García, al igual que del eje de la zaga, pero otra demarcación que está a debate es el lateral derecho.

Tras la victoria del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League del pasado martes ante el Brujas, una leyenda colchonera no duda en este puesto ante la enésima exhibición de la temporada de Marcos Llorente. Las declaraciones se produjeron en El Larguero de la Cadena SER y el protagonista fue Kiko Narváez.

Antes de ser cuestionado por este asunto, el que fuese delantero centro colchonero encontró un lunar en la parcela defensiva del 'Cholo' Simeone: "Hay veces que te lo pide el cuerpo a la hora de defender el dejar a Marc Pubill de central. Ruggeri es un jugador bipolar, que tiene en su propio campo una manera de jugar en el aspecto defensivo con carencias y que sufre mucho, pero de centro del campo en adelante es un jugador que está poniendo centros buenos, que se asocia y juega bien. Está mejorando pero sigue habiendo un boquete".

Fue entonces cuando Kiko Narváez abordó con rotundidad el dilema de Luis de la Fuente en el lateral derecho. Dani Carvajal era el dueño de esta posición, pero el capitán de la Selección Española está viviendo una temporada muy condicionada por las lesiones. Pedro Porro, actualmente lesionado en este mes de febrero, recogió el testigo y cumplió.

Ante la baja del lateral madridista, Óscar Mingueza y Marcos Llorente también contaron con oportunidades, mientras que la irrupción de Marc Pubill como central no le descarta como un interesante comodín para la cita mundialista.

Ante este baile de nombres, el exfutbolista jerezano no duda. Si alguien debe ir al Mundial con España, a ojos de Kiko Narváez, ese debe ser Marcos Llorente: "Hombre... daría el cante de no ir. Ya no solo por la polivalencia, que lo puedes poner absolutamente en cualquier posición que te va a cumplir, sino que el lateral derecho con los problemas de Carvajal... no sé. Pedro Porro estaba bien las últimas veces, pero lo exuberante que está Llorente, la verdad que daría el cante. Está en el Atlético de Madrid, y bueno... pero sino habría alguna que otra manifestación".