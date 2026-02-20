Julen Guerrero, las lesiones en España y la mano de Luis de la Fuente: "Lo bueno de tener continuidad"

eldesmarque.com Tito González, 20 FEB 2026 - 09:34h.

Santi Cañizares avanza el gran debate de Luis de la Fuente para el Mundial: "Es problema de rico"

El actual manager general del Estepona da su opinión sobre España de cara al Mundial

La carrera de Julen Guerrero en el mundo del fútbol va actualmente ligado de la mano del Estepona. El exjugador del Athletic llegó al club malagueño de la Segunda Federación para convertirse en su manager general. Desde tierras costasoleñas atendió a ElDesmarque para analizar ciertos aspectos de su vida futbolística a los que ha estado ligado, como la Selección Española o el Athletic Club.

Sobre el equipo athleticzale dejó pinceladas de su opinión sobre el banquillo, su vuelta a casa en el futuro o la marcha del equipo. También dejó su punto de vista sobre la portería, con Unai Simón como gran protagonista del debate en los últimos tiempos.

La Selección Española también tuvo cabida entre sus opiniones. Julen Guerrero explicó cómo ve la situación de España con respecto a las lesiones y la importancia de seguir contando con Luis de la Fuente en el banquillo.

La opinión de Julen Guerrero

Lesiones: "Con cierta preocupación por los jugadores que están lesionados ahora o que no se les ve en su mejor momento. Para la selección lo bueno es que lleguen bien en el periodo del Europeo. Con esa incertidumbre... el seleccionador y el cuerpo técnico estarán muy pendientes de cómo evolucionan porque el equipo estaba ya hecho y con garantías de conseguir grandes cosas. No obstante también tendrán alternativas, hay muy buenos jugadores en España para elegir. La selección puede pelear perfectamente por el título con cualquiera sabiendo que un día malo en un Mundial te manda para casa".

Luis de la Fuente: "Hay muy buena selección, con un ambiente muy sano. En todas las categorías vaya donde vaya lo hace con ese gen ganador. Además de compañeros en el Athletic estuve en la selección sub 21 cuando estaba de ayundante, de segundo, hemos compartido muchas cosas. La mayoría de jugadores que están ahora estaban en la sub 21. Es lo bueno de haber tenido esa continuidad. Todos conocen perfectamente su forma de ser y trabajar y cómo tiene que tratar a cada uno".