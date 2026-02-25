Miguel Casado 25 FEB 2026 - 21:43h.

Polémica en el Real Madrid - Benfica de Champions

Manuel Ángel, la perla albaideja que aterriza en la Champions con el Real Madrid y enamora a Arbeloa

Compartir







El Real Madrid neutralizó el gol inicial del Benfica en la vuelta de los playoff de la Champions League. Los de Álvaro Arbeloa no comenzaron de la mejor manera en el Bernabéu y los portugueses lo aprovecharon para igualar la eliminatoria, pero el equipo español reaccionó de inmediato por medio de un gol de Aurelien Tchouameni.

Arda Güler anotó en el 34' otro tanto para los blancos, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego de Gonzalo García. Y unos minutos antes, Vinicius protagonizó una polémica acción con Nicolás Otamendi, que provocó la discordancia de los expertos arbitrales en las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa revela charla con Mbappé y el motivo por el que ha tomado la decisión

Mientras que Mr. Asubío, ex árbitro y colaborador de ElDesmarque defendía que tanto el árbitro como el VAR estuvieron acertados al no señalar penalti del defensor argentino, @ArchivoVAR opinaba lo contrario.

PUEDE INTERESARTE Cargas policiales contra aficionados del Benfica en los aledaños del Bernabéu

Las explicaciones del posible penalti sobre Vinicius

"Tira Vini y, tras ello, choca con Otamendi que se desliza a ras de suelo para intentar tapar el disparo. RESIDUAL, NO PUNIBLE, SIGAN. Dejaría de ser residual para ser punible en 2 casos: Si pudiese continuar Vini con el balón. La entrada en sí conllevase amarilla o roja", argumentaba el gallego en su cuenta de X.

Por otro lado, esta era la explicación de la cuenta especializada en temas arbitrales: "El VAR entró tarde al Real Madrid - Benfica. Vinicius remata y, tras ello, Otamendi, que se lanza con todo, impacta en el tobillo apoyado del brasileño. 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. Se trata de una acción que, al ser temeraria, no se puede considerar residual"

El término 'residual' aparecía en ambos escritos, pero justificando en cada caso una posición contraria. Y lo cierto es que últimamente se está complicando determinar cuáles son los contactos residuales en el fútbol.

Esta última jornada de LALIGA, mismamente, el CTA ha hablado de ello y defendía que si el atacante tiene el balón controlado, los contactos residuales no existen. Pero esto es Europa y a tenor de esta jugada y la de Giuliano ante el Brujas, parece que rigen otras normas.