La promesa de Antony al Betis antes del derbi ante el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 25 FEB 2026 - 22:01h.

La razón por la que Antony acabó entre lágrimas tras el Betis - Rayo

Antony habla en RBBTV antes del derbi ante el Sevilla

Compartir







Dudar del compromiso de Antony con el Betis a estas alturas podría resultar un auténtico delito. El atacante brasileño, desde que llegase a la entidad verdiblanca, se ha entregado al máximo para sacar su mejor versión, para ofrecerle un plus al conjunto de Manuel Pellegrini y ahora no será distinto. A las puertas del derbi ante el Sevilla, el brasileño se confiesa y promete "sacrificio máximo" siempre que luzca las trece barras.

En una pequeña entrevista con los medios oficiales de la entidad, Antony ha repasado la previa del derbi con una sonrisa, con ilusión y con muchas ganas. Pero todo ello no consigue ocultar por completo las molestias de pubis que está sufriendo desde hace semanas.

"La verdad es que me molesta mucho, desde que empezó el partido yo sentía mucho dolor, en el aductor, en el pubis, pero he dicho mil veces y voy siempre a decir que siempre cuando pongo la camisa de Betis voy a sacrificio máximo", decía.

PUEDE INTERESARTE Isaac Romero explica la decisión de entrenar a puerta cerrada antes del Betis - Sevilla

En este sentido, el brasileño quería dejar claro que esto no sirve como excusa "por los fallos ante el Rayo" porque "porque he marcado con molestia también, he dado asistencia con eso". "Pellegrini, de broma, también siempre me ha dicho que cuando estoy con molestias, siempre marco, doy asistencias y tal... que cuando estoy al 100% no hago eso", confiesa entre risas antes de remarcar que "lo más importante es ayudar a mis compañeros, que están siempre conmigo".

Las ganas de Antony antes del Betis - Sevilla

Centrado en el derbi, el ex del United comenta que "me he perdido los derbis fuera de casa, pero bueno, estaba ahí con mis compañeros, jugando juntos, por más que estaba de fuera. Ahora tengo la oportunidad de jugar en casa, que como has dicho, va a ser un partido muy especial y tengo muchas ganas de este partido".

"Lo hablé con mi mujer y un amigo que está aquí en Sevilla, que tengo muchas ganas ya de que llegue el domingo porque la semana es especial, la semana es diferente. Cuando se habla de un derbi, es diferente y es especial".