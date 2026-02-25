Pepe Jiménez Sevilla, 25 FEB 2026 - 18:27h.

El CTA analiza las dos jugadas polémicas del Betis - Rayo: no fue penalti lo del Cucho y Valentín debió ver la roja

Batalla charló con Pellegrini, Fernando y el Chimy sobre la acción de Valentín Gómez

Han pasado ya unos días desde el polémico Betis - Rayo Vallecano de La Cartuja, pero aún siguen apareciendo imágenes y vídeos de todo lo que se vivió en aquella cita. Las últimas, las mostradas por El Día Después, desvelan una charla entre Manuel Pellegrini y Batalla entre tanta incertidumbre: "Para mí...".

El citado programa de Movistar ofrece un vídeo centrado en el encuentro de Martínez Munuera, que fue protagonista en dos grandes acciones. La primera, el posible penalti de Nobel Mendy sobre el Cucho Hernández, que según el CTA no era, y la segunda, la posible tarjeta roja de Valentín Gómez, que según el mismo estamento sí debió ser mostrada.

Fue tras la entrada del argentino cuando, especialmente, todo saltó en La Cartuja. El VAR llamó al árbitro, el colegiado miró la gravedad y la posición de la falta, y mientras unos protestaban, otros aprovechaban para debatir.

Uno de ellos fue Batalla, guardameta del Rayo Vallecano, que tras pedirle a Ratiu que se quedase en el césped ante la revisión de la jugada, charló con varios miembros del Betis. El primero, Fernando, exjugador al que llegó incluso a simularle la acción para explicarle sus motivos.

El segundo en acudir a la conversación fue el Chimy Ávila, que entre risas le negaba la razón a su compatriota, que acabaría encontrándose con Manuel Pellegrini. El chileno, molesto, le decía a Batalla que "para mí, un penalti debe ser algo grave".

Cabe recordar que Manuel Pellegrini ya mostró su indignación tras el encuentro, asegurando que "el VAR ha intervenido mal. Ninguno de los dos reclamó falta, el árbitro pitó fuera del área. Si no hay reclamo, no puedes estar siete u ocho minutos para ver si hay una uña dentro del área o fuera del área. El VAR debe intervenir en cosas importantes, si estás medio metro dentro y pita fuera, interviene. En las dos áreas fue igual. Se perdieron ocho minutos. Mala intervención y sin necesidad".

"No las he visto, ninguna de las dos, pero es que no me interesa. Ningún equipo reclamó penalti, fue una intervención del VAR, no sé, por exceso de emoción. Es increíble que intervenga en esas dos acciones", añadía casi molesto el chileno antes de cerrar su comparecencia.