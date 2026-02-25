Pepe Jiménez Sevilla, 25 FEB 2026 - 16:42h.

El Sevilla arranca la semana del derbi ante el Betis con buenas noticias. La entidad hispalense vivió este miércoles por la tarde su primera sesión de entrenamiento antes de jugar en La Cartuja y lo hizo con el regreso de Oso, jugador que apura sus últimas medidas de recuperación antes de volver a jugar partidos oficiales.

Convertido en una de las grandes noticias para el Sevilla en los últimos meses, Oso cayó lesionado -como suele suceder- en el peor momento posible, pero este miércoles ya se ha podido ejercitar con sus compañeros.

Si todo va bien durante la semana, Oso podría ser la gran novedad de Matías Almeyda de cara al derbi del próximo domingo, ofreciéndole la posibilidad no solo de dar refresco a Suazo si así lo necesita el chileno, sino también de poder insertar en algún momento del encuentro un doble lateral por banda izquierda que ya le ha funcionado de buena manera.

El plan del Sevilla antes del derbi

Tras la sesión de este miércoles, el Sevilla completará tres entrenamientos más, todos de manera matinal, en la ciudad deportiva. Cabe señalar que el club, de la mano del entrenador y de los propios jugadores, ha decidido trabajar el sábado a puerta cerrada, evitando los entrenamientos con público que se habían hecho recientemente.

Desde la entidad entienden, tras hablarlo con el vestuario, que puede ser una medida que permita a la plantilla trabajar con máxima concentración y tranquilidad antes del encuentro, evitando cualquier tipo de presión añadida a todo lo que ya rodea un derbi habitualmente.